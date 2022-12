Les téléspectateurs craignent strictement pour les candidats de cette semaine après un bouleversement “injuste”

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing craignent pour les stars de l’émission au milieu d’un énorme changement pour l’étape des quarts de finale.

Les fans fidèles de la série de la BBC ont dénoncé la décision des patrons de déplacer le programme en direct à vendredi, pour accueillir la couverture de la Coupe du monde depuis le Qatar.

Les fans de Strictly Come Dancing craignent pour la star de la série en raison d'un énorme changement

L'émission emblématique de la BBC est passée au vendredi cette semaine

Cela signifie que les célébrités de Strictly Come Dancing et leurs partenaires professionnels auront 24 heures de moins pour s’entraîner pour la semaine des comédies musicales emblématiques.

Ils apprendront également leur sort un jour plus tôt que d’habitude, les résultats étant diffusés samedi au lieu de dimanche.

Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour appeler le changement d’horaire, avec un qui fait rage: «Pour ne pas être stéréotypé, mais je doute fortement que les téléspectateurs de Strictly et de la Coupe du monde s’affrontent autant, collez-en un sur BBC2 samedi.

“Je suis désolé que les danseurs aient un jour de moins pour s’entraîner.”

Un autre a ajouté : « Donc un jour de moins pour répéter la semaine prochaine. Intéressant. #Strictement.”

Un troisième a ensuite ajouté: “Je souhaite qu’ils ne reprogramment pas DEUX épisodes de Strictly pour s’adapter à cela.

“Les célébrités ont un jour d’entraînement de moins sur deux semaines distinctes, et la planification des téléspectateurs réguliers passe à la trappe, juste pour le football, qui pourrait facilement être sur une autre chaîne.”

Pendant ce temps, l’étape des quarts de finale de l’émission est survenue après la chute d’Ellie Taylor après avoir été rejetée lors de la danse de la semaine dernière.

L’actrice de Ted Lasso, 38 ans, et Strictly pro Johannes Radebe se sont retrouvés dans la danse pour la première fois dimanche soir dernier.

Ils n’ont pas réussi à impressionner les juges contre l’imbattable Fleur East – qui a atterri deux fois en bas – et ils n’ont pas recueilli un seul vote du panel pour leur jive à Brown Eyed Girl de Van Morrison.

S’adressant à Instagram, Ellie, qui avait autrefois craint de ne pas pouvoir danser à cause de sa “maigreur”, a rompu son silence à sa sortie et a écrit : “Une folle chevauchée que je n’aurais jamais imaginée durerait aussi longtemps.

« @johannesradebe tu es le meilleur petit ami que j’aie jamais eu. Merci pour votre rire, votre apprentissage lyrique terrible et pour me laisser regarder fixement votre beau visage pendant 8 heures par jour alors que vous m’apprenez ce qui reste et ce qui est juste.

“Merci de m’avoir aidé à faire la paix avec ma maigreur et de m’avoir fait croire que je peux peut-être, malgré toute une vie à me dire le contraire, danser.”

Strictly Come Dancing reviendra pour la semaine des comédies musicales le 2 décembre à 20h, suivie de l’émission des résultats le 3 décembre à 17h40.

Cela signifie que des stars comme Will Mellor ont un jour de moins pour s'entraîner

Fleur East a survécu au Dance Off de la semaine dernière pour se qualifier pour les quarts de finale

Ellie Taylor, à l'extrême gauche, a été expulsée la semaine dernière et a fondu en larmes en discutant de sa sortie de l'émission