Les téléspectateurs blessés «ont la chair de poule» après un énorme bouleversement du format dans un épisode spécial du NHS

Les téléspectateurs de CASUALTY ont eu la chair de poule après le début de l’épisode de ce soir d’une manière inhabituelle.

Le drame médical a célébré les 75 ans du NHS avec une émission spéciale dédiée à nos héros de première ligne travaillant dans les services d’urgence.

De véritables entretiens avec le personnel du NHS ont été tissés tout au long de la scène d’ouverture, mettant en valeur le travail vital qu’ils accomplissent.

Teddy Gowan (Milo Clarke) a été le premier sur les lieux d’un accident de moto catastrophique – laissant les fans sur les bords de leur siège.

« J’ai la chair de poule omg », a écrit l’un tandis qu’un autre a ajouté: « Déjà ce soir, BBC Casualty se tient la tête et les épaules au-dessus du reste de tous les drames médicaux ».

« Yoooo cet épisode va me rendre si émotif », a ajouté un troisième, tandis qu’un quatrième a écrit: « J’adore déjà cet épisode. C’est tellement réel. Comme regarder Ambulance et 24hrs in A&E!”

« J’adore le style de cet épisode jusqu’à présent », a écrit un autre.

« Aimer le mélange de documentaire et de fiction dans cet épisode – donne vie à #Casualty d’une manière différente », a déclaré un autre.

Un fan a souligné le remaniement : « #accident semble différent ce soir !!! »

L’épisode a suivi l’accident du motard, qui l’a obligé à se faire amputer la jambe.

Tout au long de l’épisode, il était clair que les producteurs voulaient se concentrer sur les événements réels dans les hôpitaux du pays, des pénuries de personnel aux patients abusifs.

Certains ont été confondus avec le mélange d’employés réels du NHS dans l’épisode lorsqu’ils ont allumé pour la première fois, l’un d’eux disant: « Je pensais que je m’étais assis sur la télécommande et que j’avais accidentellement changé de chaîne pendant un mois. »

Tout le monde n’a pas aimé le style de l’épisode, certains disant que le mélange de « réalité et fiction » ne fonctionnait pas et détournait l’attention du scénario.

« Admirable tentative pour marquer l’anniversaire du NHS mais cette technique ne fonctionne pas car elle vous sort du drame », a proposé un téléspectateur.