Les téléspectateurs blessés implorent Leon de revenir après son départ de l’hôpital, les dernières scènes émotionnelles

Les téléspectateurs de CASUALTY implorent Leon de revenir après avoir quitté l’hôpital dans des scènes finales émotionnelles.

L’acteur Wolfblood Bobby Lockwood n’a rejoint la série que plus tôt dans l’année, mais a fait son départ le samedi 1er mai.

8 Leon a quitté l’hôpital – malgré son arrivée

Leon a été interviewé pour un emploi d’ambulancier à l’hôpital alors qu’il était désespéré de rester.

Malgré avoir enfilé son plus beau costume et se préparer tout au long de l’épisode, l’interview ne s’est pas très bien déroulée.

Au lieu de répondre aux questions, il a été distrait et a parlé d’autres choses.

Puis, juste au moment de partir, Léon a prononcé un discours passionné sur son amour pour l’hôpital.

8 Iain lui a proposé un emploi ailleurs

8 Il est parti prêt à revenir

Cela ne suffisait pas car le poste a été confié à Iain Dean – qui est revenu après un an et demi d’absence – parce qu’ils avaient besoin de quelqu’un avec plus d’expérience.

Mais la porte était ouverte pour le retour de Leon quand Iain lui a obtenu un autre rôle au service de traumatologie d’un autre hôpital.

Léon a fait ses adieux et a promis de faire un retour quand il serait plus expérimenté.

Les fans ont hâte que cela se produise – et ont supplié Leon de revenir à la série.

Une personne a dit: « Pourquoi Leon doit-il partir si tôt »

8

Un autre a ajouté: « Je ne pense pas que ce sera la fin pour Leon, je pense qu’il reviendra »

Un troisième a fait remarquer: « va manquer leon tbh, même s’il est un idiot »