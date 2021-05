Les téléspectateurs blessés en larmes après que Ken ait décidé de mettre sa femme et son patient atteint de démence Bobby dans une maison de soins infirmiers

Les fans de CASUALTY ont été amenés aux larmes ce soir lorsque Ken a décidé de mettre sa femme atteinte de démence, Bobby, dans une maison de retraite.

L’épisode déchirant de samedi a vu le vieux Ken lutter pour s’occuper de Bobby.

9 La victime a suivi l’histoire de Ken et de sa femme Bobby

Le scénario de la démence a été magnifiquement décrit par les acteurs réels mari et femme Rupert et Emma Vansittart.

L’épisode poignant a montré une série de flashbacks de leur jeunesse.

Le couple a dîné ensemble alors qu’ils célébraient leur anniversaire d’or et Bobby se souvenait avec tendresse de leur séjour à Florence.

9 Bobby souffre de démence mais souvenez-vous de son séjour à Florence

9 Ken s’occupe de sa femme – mais atteint le point de rupture

Bobby se souvient: « C’est un peu comme Florence? » et un Ken heureux a répondu: «Oui! 1973! Tu te souviens que nous avons couru des bâtons sous le Ponte Vecchio?

«Bien sûr, j’ai gagné», a-t-elle dit, et Ken a commenté «vous l’avez fait! Vous l’avez toujours fait!

Bobby a ensuite taquiné: « J’avais une technique secrète », ce à quoi Ken a commenté, « et vous avez refusé de me dire ce que c’était. »

Elle a rappelé: « Vous vous souvenez que le serveur n’arrêtait pas de me faire un clin d’œil? »

9 Le couple porte un toast à son anniversaire d’or

Et Ken a ri: « Souviens-toi que je l’ai presque poussé dans l’Arno. »

Plus tard, le couple a dansé lentement sur My Thanks to You de Kathy Kirby, où ils ont été transformés en salle de bal et vêtus d’une tenue formelle plutôt que d’un hôpital.

Ken a embrassé sa femme au revoir avant d’être accompagnée à la maison de retraite.

Bobby a demandé à Ken: « Tu ne viens pas? »

9 Ken et Bobby profitent d’une danse lente

9 Ils dansent pour mes remerciements par Kathy Kirby

9 Ils sont transcendés en salle de bal

Au bord des larmes, Ken a répondu: «Je ne serai pas long… pas de temps du tout… je t’aime jusqu’à la lune et retour, tu te souviens?»

Les fans ont été amenés aux larmes en voyant les moments partagés du couple attachant, comme l’a écrit un fan: «Ken et Bobby me brisent le cœur!»

Un deuxième écrit: « Impossible de faire face à cet épisode ce soir, les émotions sont partout. »

Un autre a déclaré: «Legit me fait les yeux ouverts.»

9 Ken dit à Bobby qu’il l’aime sur la lune et retour

9 Ken et Bobby s’embrassent alors que Bobby est emmené à la maison de retraite

Ailleurs dans l’épisode, les téléspectateurs ont vu Rash se retrouver face à face avec son ancien entraîneur PE Adil aux urgences.

Adil s’est blâmé pour la blessure de Rash car il pensait qu’il poussait Rash trop fort.

Mais Rash a choqué les téléspectateurs en admettant à Adil qu’il avait la gueule de bois.

Casualty est disponible pour diffuser sur iPlayer.