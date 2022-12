Les téléspectateurs affluent pour regarder la lave rougeoyante couler du volcan d’Hawaï

KAILUA-KONA, Hawaï (AP) – Le plus grand volcan du monde a suinté des rivières de lave incandescente mercredi, attirant des milliers de téléspectateurs émerveillés qui ont bloqué une autoroute d’Hawaï qui pourrait bientôt être couverte par le flux.

Le Mauna Loa s’est réveillé dimanche de son sommeil de 38 ans, provoquant la chute de cendres et de débris volcaniques du ciel. Une autoroute principale reliant les villes des côtes est et ouest de la grande île est devenue un point de vue impromptu, avec des milliers de voitures bloquant l’autoroute près du parc national des volcans.

Anne Andersen a quitté son quart de nuit en tant qu’infirmière pour voir le spectacle mercredi, craignant que la route ne soit bientôt fermée.

“C’est Mère Nature qui nous montre son visage”, a-t-elle dit, alors que le volcan crachait du gaz à l’horizon. “C’est assez excitant.”

Gordon Brown, un visiteur de Loomis, en Californie, a pu voir la lave orange vif depuis la chambre de sa maison de location. Alors il est parti pour une vue rapprochée avec sa femme.

«Nous voulions juste… venir voir cela d’aussi près que possible. Et c’est tellement brillant, ça me coupe le souffle », a déclaré Brown.

La lave dévalait lentement la pente et se trouvait à environ 10 kilomètres de l’autoroute connue sous le nom de Saddle Road. Il n’était pas clair quand, ni si, il couvrirait la route, qui traverse d’anciennes coulées de lave.

La route coupe l’île en deux et relie les villes de Hilo et Kailua-Kona. Les personnes voyageant entre eux devraient emprunter une route côtière plus longue si Saddle Road devenait impraticable, ce qui ajouterait plusieurs heures de route.

Ken Hon, scientifique responsable à l’Observatoire des volcans hawaïens, a déclaré qu’au débit actuel, le plus tôt la lave arriverait sur la route est de deux jours, mais cela prendra probablement plus de temps.

“Au fur et à mesure que la coulée de lave s’étendra, elle interférera probablement avec sa propre progression”, a déclaré Hon.

Kathryn Tarananda, 66 ans, de Waimea, a réglé deux alarmes pour s’assurer qu’elle ne dormait pas trop et manquait sa chance de voir le lever du soleil sur fond d’éruptions au Mauna Loa.

“C’est un frisson,” dit-elle. « Nous sommes au milieu de la nature brute. C’est impressionnant que nous vivions dans cet endroit. … Je me sens vraiment, vraiment chanceux d’être un insulaire.

Mauna Loa a éclaté pour la dernière fois en 1984. L’éruption actuelle est sa 34e depuis le début de la tenue de registres écrits en 1843. Son plus petit voisin, Kilauea, est en éruption depuis septembre 2021, de sorte que les visiteurs du parc national ont eu droit à la vue rare de deux éruptions simultanées événements: la lueur du lac de lave de Kilauea et la lave d’une fissure du Mauna Loa.

Abel Brown, un visiteur de Las Vegas, a été impressionné par les forces naturelles exposées. Il prévoyait de faire un tour en hélicoptère en gros plan plus tard dans la journée – mais pas trop près.

“Il y a beaucoup de peur et d’appréhension si vous vous en approchez vraiment”, a déclaré Brown. “Plus vous vous rapprochez, plus c’est puissant et plus c’est effrayant.”

Les responsables craignaient initialement que la lave coulant sur le Mauna Loa ne se dirige vers la communauté de South Kona, mais les scientifiques ont ensuite assuré au public que l’éruption avait migré vers une zone de faille sur le flanc nord-est du volcan et ne menaçait pas les communautés.

L’odeur des gaz volcaniques et du soufre était épaisse le long de Saddle Road, où les gens regardaient le large flux de lave se rapprocher.

Le gouverneur David Ige a publié une proclamation d’urgence pour permettre aux intervenants d’arriver rapidement ou de limiter l’accès au besoin.

Ige, qui a fait face à de multiples éruptions volcaniques au cours de ses huit années en tant que gouverneur, a déclaré qu’il était impossible de rediriger la roche en fusion du Mauna Loa alors qu’elle se dirigeait vers l’autoroute.

“Il n’y a aucun moyen physique ou technologique de changer le cours de l’écoulement de la lave”, a déclaré Ige lors d’une conférence de presse. Il se souvient avoir souhaité que cela puisse être fait en 2018, lorsque le Kilauea a envoyé de la lave se déverser sur les maisons, les fermes et les routes.

“Mais comme nous l’avons vu lors de cet événement, le pouvoir de Mère Nature et de Madame Pelé surpasse tout ce que nous pouvons faire”, a déclaré Ige, faisant référence à la divinité hawaïenne des volcans et du feu.

Ige a déclaré que si la lave traversait l’autoroute, la Garde nationale d’Hawaï pourrait aider à planifier des alternatives et essayer de mettre en place des voies de contournement.

La lave a traversé la route d’accès à l’observatoire du Mauna Loa lundi soir et a coupé l’électricité à l’installation, a déclaré Hon. C’est la première station au monde qui mesure le dioxyde de carbone piégeant la chaleur dans l’atmosphère. Le gouvernement fédéral est à la recherche d’un site alternatif temporaire sur l’île hawaïenne et envisage de faire voler un générateur jusqu’à l’observatoire pour récupérer son alimentation afin qu’il puisse à nouveau prendre des mesures.

Pendant ce temps, les scientifiques tentent de mesurer le gaz émis par l’éruption.

___

Kelleher a rapporté d’Honolulu. Selsky a rapporté de Salem, Oregon. Les journalistes d’Associated Press Jennifer Sinco Kelleher et Audrey McAvoy à Honolulu et Greg Bull et Haven Daley à Hilo ont contribué à ce rapport.

Caleb Jones, Jennifer Sinco Kelleher et Andrew Selsky, Associated Press