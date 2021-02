Les téléspectateurs à emporter du samedi soir hystériques alors que le thé jaillit du nez de Jamie Redknapp pendant un sketch drôle

SAMEDI Night Les téléspectateurs à emporter ont été laissés dans l’hystérie après que le thé ait été tiré du nez de Jamie Redknapp pendant un sketch amusant.

L’ancien footballeur de 47 ans et son père Harry, 73 ans, ont participé à Ant and Dec’s I’m a Celebrity Get Out of Me Ear lors du premier spectacle de la série de ce soir.

Portant des écouteurs pour que le duo Geordie puisse leur dire quoi dire, Jamie et Harry ont dû faire semblant d’ouvrir un restaurant et interviewer trois serveurs potentiels.

Alors que le couple commençait à discuter avec les interviewés sans méfiance, Ant et Dec ont amené chaque star à dire des choses amusantes, sans que l’autre sache ce qui allait se passer.

Donc, quand Harry disait quelque chose, Jamie finissait souvent par rire autant que Ant et Dec étaient dans leur cabine audio loin du plateau.

À un moment donné, les commentaires d’Harry sur un transfert gratuit ont tellement fait craquer son fils, la gorgée de thé qu’il venait de siroter finit par jaillir de son nez alors qu’il riait.

Les téléspectateurs étaient également hystériques à l’esquisse, avec un écrit sur Twitter: « vraiment pleurer de rire à Jamie et Harry Redknapp ok je suis une célébrité sors de mon oreille. Ça ne peut pas aller mieux. »

Un autre a ajouté: «@Redknapp et Jamie sur @antanddec #saturdaynighttakeaway étaient fabuleux! Je n’ai pas tellement ri depuis des lustres!

Un troisième a tweeté: « Merci beaucoup. Harry et Jamie Redknapp étaient hilarants. Pas autant ri depuis des lustres. »

Pendant ce temps, un quatrième a écrit: « Je ne peux tout simplement pas respirer Harry et Jamie, le thé par le nez, rire aux éclats, quel régal, juste ce dont nous avons besoin. »

De retour dans le studio avec Ant et Dec ce soir, Jamie et Harry ont admis qu’il était difficile de garder un visage impassible, tandis que Dec a dit qu’ils avaient ri encore plus que lui et Ant, ce qui est presque inouï.

L’émission de ce soir mettait également en vedette Stephen Mulhern dans des courts métrages dorés serrés pour le premier Ant vs Dec, et Gary Barlow interprétant la fin du spectacle.

Le samedi soir à emporter de Ant et Dec se poursuit le samedi 27 février prochain sur ITV.