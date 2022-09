Les télescopes Webb et Hubble capturent de superbes images du crash d’un astéroïde DART

La NASA n’allait pas manquer l’occasion de capturer son embuscade historique d’un astéroïde sans prétention avec ses observatoires spatiaux les plus puissants.

Jeudi, la NASA et l’Agence spatiale européenne ont publié de nouvelles images prises par les télescopes spatiaux Hubble et James Webb du moment où le Le vaisseau spatial DART a percuté le petit astéroïde Dimorphos.

DART a été conçu comme la première expérience de l’humanité dans l’atténuation de l’impact cinétique, ce qui fait beaucoup de syllabes pour dire que le but était d’écraser un vaisseau spatial sur un astéroïde pour voir si la collision pouvait modifier l’orbite de la roche spatiale. La technique pourrait un jour être utilisée pour protéger la Terre d’un astéroïde ou d’une comète qui menace d’impacter notre planète.

Ni Dimorphos ni le plus gros astéroïde autour duquel tourne la lune, Didymos, ne représentent une menace pour nous. En réalité, aucun astéroïde connu ne représente une menace importante à l’heure actuelle.

L’effort pour capturer l’instant de l’impact, ainsi que des images antérieures et de suivi du site de l’accident, marque la première fois que Webb et Hubble ont fait des observations de la même cible en même temps.

“C’est une vue sans précédent d’un événement sans précédent”, Andy Rivkin, chef de l’équipe d’enquête DART, a déclaré dans un rapport.

NASA, ESA, ASC, Jian-Yang Li, Cristina Thomas, Ian Wong, Joseph DePasquale, Alyssa Pagan



Les images sont capturées dans différentes longueurs d’onde de lumière, Hubble montrant l’impact dans la lumière visible et Webb utilisant un instrument infrarouge. Le centre lumineux des images montre le point d’impact, qui a maintenu un niveau de luminosité élevé pendant plusieurs heures. Des panaches de matière éjectés de la surface de l’astéroïde par la collision sont également visibles.

“Quand j’ai vu les données, j’étais littéralement sans voix, abasourdi par les détails étonnants de l’éjecta capturé par Hubble”, a déclaré Jian-Yang Li du Planetary Science Institute qui a dirigé les observations de Hubble.

Les astronomes continueront d’examiner les observations et les données de l’événement avec des télescopes situés à la fois dans l’espace et au sol pour avoir une meilleure idée de la façon dont l’impact a changé Dimorphos, à la fois dans sa structure et en termes de trajectoire à travers le cosmos.