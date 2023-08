Les télescopes Hubble et Webb pour étudier la Lune volcanique de Jupiter

L’orbite de Jupiter regorge de près de 100 lunes, mais aucune n’est aussi hardcore que le monde volcanique Io. C’est pourquoi il faudra une collaboration emblématique pour véritablement sonder l’étrange satellite afin de percer ses nombreux mystères.

Le Southwest Research Institute (SwRI) utilisera les télescopes Hubble et James Webb pour observer simultanément Io à distance alors que le vaisseau spatial Juno passera près de la lune de Jupiter pour une série de survols au cours de l’année prochaine.

« Le timing de ce projet est crucial », a déclaré Kurt Retherford, chercheur principal de la campagne au SwRI, dans un communiqué. déclaration. « La combinaison des mesures in situ intensives de Juno avec nos observations par télédétection fera sans aucun doute progresser notre compréhension du rôle d’Io dans le pilotage des phénomènes couplés dans le système Jupiter. »

Io est le corps volcanique le plus actif du système solaire, avec des centaines de volcans et de lacs de lave silicatée en fusion à sa surface. La Lune est coincée entre l’immense force gravitationnelle de Jupiter, ainsi que l’attraction gravitationnelle de ses lunes sœurs Europe et Ganymède. En conséquence, la Lune est constamment étirée et comprimée, ce qui contribue à son activité volcanique.

En tant que lune la plus intérieure des grandes lunes de Jupiter, Io est la principale source de la plupart des particules chargées dans la magnétosphère de la planète, créant un nuage d’ions et d’électrons en forme de beignet qui entoure Jupiter. Le nuage, connu sous le nom de Io Plasma Torus, se forme lorsque les gaz atmosphériques s’échappant de Io sont ionisés.

« Nous espérons obtenir de nouvelles informations sur le volcanisme spectaculaire d’Io, les interactions plasma-lune et les populations de gaz neutres et de plasma qui se propagent à travers la vaste magnétosphère de Jupiter et déclenchent d’intenses émissions aurorales joviennes », a déclaré Retherford.

Le vaisseau spatial Juno de la NASA, qui étudie le système jovien depuis 2016, a observé Io lors de précédents survols en mai et juillet. La prochaine fois que Juno s’approchera du monde volcanique, ce sera le 30 décembre ainsi que le 1er février 2024, puis à nouveau le 20 septembre 2024. Lors de ces prochains survols, les scientifiques auront l’occasion de collecter des données fournies par Juno combinées aux observations à distance de Hubble et Webb.

