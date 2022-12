Les télescopes de la NASA identifient deux mondes extraterrestres principalement constitués d’eau

Les années 90 étaient une époque d’inspiration. C’est quand la première Sony PlayStation est arrivée, quand Tickle Me Elmo a commencé à rire aux États-Unis et quand Google a commencé son empire épique. Mais plus précisément, en 1992, quelque chose d’absolument magique s’est produit.

Des scientifiques ont découvert une planète au-delà de notre système solaire pour la toute première fois, ouvrant une toute nouvelle voie d’exploration spatiale : la chasse aux mondes extraterrestres.

Depuis cette découverte galvanisante, les experts ont réussi à cataloguer des milliers d’exoplanètes qui nous rappellent brutalement à quel point les huit orbes de notre coin cosmique sont relativement doux.

Ce sont des endroits avec des averses de pluie de pierres précieuses, des lacs de lave infernaux et falaises de glace exotiques et infondables. Il existe même une poignée de sosies de la réalité alternative de la Terre avec le potentiel alléchant de contenir une vie extraterrestre.

Et jeudi dans le revue Nature Astronomieune équipe de chasseurs d’exoplanètes a annoncé qu’une fois de plus, nous avons élargi notre répertoire de monde extraterrestre.

À l’aide du Hubble en orbite de la NASA et des télescopes spatiaux Spitzer à la retraite, les scientifiques ont identifié deux exoplanètes qui semblent être immergées dans des couvertures de nul autre que l’élixir de la vie : l’eau.

Assis dans un système stellaire à propos 218 années-lumière, ces globes d’azur nommés Kepler-138 c et Kepler-138 d orbitent autour d’une étoile naine rouge sombre. Ils font environ une fois et demie la taille de la Terre et ont des masses environ deux fois plus importantes que celles de notre planète. On pourrait penser qu’ils sont en quelque sorte des cousins ​​Earthy, mais curieusement, ces mesures rendent l’histoire du duo Kepler un peu paradoxale.

“Nous pensions auparavant que les planètes un peu plus grandes que la Terre étaient de grosses boules de métal et de roche, comme des versions agrandies de la Terre, et c’est pourquoi nous les appelions des super-Terres”, a déclaré Björn Benneke, professeur à l’Université de Montréal. et co-auteur de l’article, dit dans un communiqué. En fait, la NASA est en ligne Catalogue d’exoplanètes se réfère toujours à Kepler d, par exemple, comme un monde “potentiellement rocheux”.

“Cependant”, a poursuivi Benneke, “nous avons maintenant montré que ces deux planètes, Kepler-138c et d, sont de nature assez différente : une grande partie de leur volume total est probablement composée d’eau.”

Dans l’ensemble, c’est la première fois que quelqu’un identifie avec confiance les exoplanètes comme des mondes aquatiques, ce qui, selon Benneke, est un type de planète théorisé par les astronomes comme existant depuis longtemps mais qui reste à prouver avec une grande certitude.

Benoît Gougeon, Université de Montréal



Visualiser un monde de vapeur

Avant d’aller plus loin, un point majeur qui mérite d’être mentionné est que ces soi-disant mondes aquatiques ne devraient pas avoir d’océans comme vous l’imaginez.

“La température dans les atmosphères de Kepler-138c et Kepler-138d est probablement supérieure au point d’ébullition de l’eau, et nous nous attendons à une atmosphère épaisse et dense faite de vapeur sur ces planètes”, a déclaré Caroline Piaulet, chef d’équipe et Ph.D. étudiant à l’Université de Montréal, a déclaré dans un communiqué. “Ce n’est que sous cette atmosphère de vapeur qu’il pourrait potentiellement y avoir de l’eau liquide à haute pression, ou même de l’eau dans une autre phase qui se produit à haute pression, appelée fluide supercritique.”

Oui, j’ai dû effacer mon image mentale d’une énorme goutte d’océan suspendue dans l’espace, un peu comme le monde aquatique effrayant Visites de Cooper dans Interstellar seulement pour être terrorisé par des vagues de gratte-ciel imposantes.

Les chercheurs suggèrent plutôt que les jumeaux Kepler ressemblent davantage à des versions plus grandes d’Europe ou d’Encelade, c’est-à-dire des lunes riches en eau qui orbitent actuellement autour de Jupiter et de Saturne, sauf qu’elles sont beaucoup plus proches de leur étoile.

“Au lieu d’une surface glacée”, a déclaré Piaulet, “Kepler-138 c et d hébergerait de grandes enveloppes de vapeur d’eau.”

Techniquement, les deux exoplanètes étudiées avaient été découvertes par le télescope spatial Kepler de la NASA dans le passé (d’où leurs noms), mais ce n’est que maintenant que les scientifiques ont estimé qu’ils avaient la confirmation de la composition des sphères. Bien qu’ils aient déjà confirmé Kepler-138bqui fait également partie du système nain rouge Kepler 138, est une planète tellurique d’environ 0,0066 la masse de la Terre, ils avaient besoin d’observations supplémentaires pour c et d.

Hubble et Spitzer ont proposé exactement cela.

NASA/E. Stenzel



Bien que l’eau n’ait pas été directement détectée, l’équipe a pu utiliser ces télescopes de la NASA pour comparer les tailles et les masses des planètes à des modèles suggérant qu’une fraction importante du volume de ces mondes – jusqu’à la moitié – devrait être constituée de matériaux plus léger que le rock, mais plus lourd que l’hydrogène ou l’hélium, qui sont des gaz.

Et qu’est-ce qui se trouve juste au milieu de la roche et du gaz ? Eau de puits.

“Alors que nos instruments et techniques deviennent suffisamment sensibles pour trouver et étudier des planètes plus éloignées de leurs étoiles, nous pourrions commencer à trouver beaucoup plus de mondes aquatiques comme Kepler-138 c et d”, a déclaré Benneke.

De plus, un bonus supplémentaire aux observations de l’équipage était un nouveau possible bébé planétaire Kepler 138 : Kepler-138 e.

Piaulet et son équipe, selon un communiqué de presse sur la découverte, ont été surpris de voir la présence d’une quatrième planète dans le système qui est plus petite et plus éloignée de son étoile que les trois autres.

Mais peut-être le plus intrigant, Kepler-138 e semble se trouver dans la zone habitable. Le temps nous dira ce que cela pourrait signifier exactement pour la vraie nature.