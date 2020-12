Le projet Treble de Google existe depuis 2017 dans le but d’accélérer les mises à jour Android en modularisant le cadre principal du système d’exploitation Android à partir de la personnalisation du skin OEM. Maintenant, Google et Qualcomm s’associent pour aider les téléphones alimentés par Snapdragon à prendre en charge jusqu’à 4 versions du système d’exploitation Android (version de lancement + 3 mises à jour du système d’exploitation) et 4 ans de mises à jour de sécurité.







Infographie du projet Treble

À partir de la nouvelle plate-forme Snapdragon 888, Project Treble apportera le support supplémentaire du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité, ce qui constitue un changement monumental dans les politiques de mise à jour logicielle. En août, Samsung a annoncé que sa gamme Note20 recevrait trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android. La ligne Pixel de Google est toujours en tête de tous les téléphones Android avec trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité.

Google affirme que tous les chipsets Qualcomm qui devraient être lancés sur des appareils équipés d’Android 11 bénéficieront de la prise en charge logicielle étendue. Il n’y a toujours aucune mention d’autres fabricants de chipsets en dehors de Qualcomm. Nous avons également eu un aperçu des taux d’adoption d’Android 10, qui ont révélé 667 millions d’utilisateurs actifs, dont 82% ont obtenu leur mise à jour en direct (OTA) directement sur leur appareil.





Taux d’adaptation Android 10

La source