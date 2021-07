Les téléphones Samsung Re-Newed sont les meilleures offres autour

Samsung a annoncé cette semaine une nouvelle image de marque pour sa gamme d’appareils d’occasion certifiés, en changeant le nom en Renouvelé dispositifs. Mes pensées? Ce n’est même pas un mot, Samsung. Renouvelé est, oui, mais renouvelé ne l’est pas. Meh.

Alors, qu’est-ce que Re-Newed, vous demandez-vous? C’est la même chose que leur CPO, mais avec un nouveau nom.

Les smartphones Samsung Certified Re-Newed sont soigneusement inspectés et mis à jour à l’état neuf dans une usine Samsung avec des pièces Samsung certifiées et une nouvelle batterie. Chaque smartphone du programme est assorti d’une garantie d’un an, offrant aux consommateurs la tranquillité d’esprit que leur appareil est protégé.

Honnêtement, qui se soucie du nom? Le plus important sont les prix. Lorsque vous achetez Re-Newed, il y a des offres insensées à faire. Par exemple, un Galaxy S20 pour seulement 250 $ et le Galaxy S20 Ultra est juste 550 $. Ces prix sont fantastiques pour les appareils qui viennent avec une garantie et sont toujours des téléphones haut de gamme.