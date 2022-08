Les téléphones Samsung Galaxy S22 déverrouillés bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 270 $ pendant l’événement Android Days d’Amazon

Si vous êtes un utilisateur Android à la recherche d’un nouveau téléphone, la dernière gamme de téléphones Galaxy S22 de Samsung devrait figurer en haut de votre liste. Avec trois modèles différents disponibles, il y a un téléphone pour chaque besoin et budget, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. Dans le cadre de c’est en cours Vente Android Days, Amazon propose des offres sur les modèles déverrouillés des trois téléphones Galaxy S22. Aujourd’hui est le dernier jour de la vente, alors assurez-vous de passer votre commande avant ce soir si vous espérez profiter de ces réductions.

Le plus abordable des trois téléphones de cette gamme est le modèle de base S22. C’est aussi le plus petit des trois, avec un écran AMOLED de 6,1 pouces. Il est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage sur le modèle d’entrée de gamme, ainsi que d’une technologie de pointe. Processeur Snapdragon 8 Gen 1 — la même puce utilisée dans les trois modèles. Il dispose également d’un impressionnant appareil photo 50MP qui peut capturer des vidéos dans une résolution 8K époustouflante. La est actuellement en vente pour 650 $, 150 $ de rabais sur le prix habituel.

La principale différence entre le Galaxy S22 standard et le step up S22Plus est la taille. Le S22 Plus dispose d’un écran AMOLED légèrement plus grand de 6,6 pouces, bien qu’il ait la même résolution que l’écran S22. Le matériel interne entre les deux modèles est assez identique, sauf que le S22 Plus dispose également d’une batterie légèrement plus grande de 4500 mAh pour quelques heures de vie supplémentaires sur une seule charge. La est en vente à partir de seulement 750 $, soit 250 $ de rabais sur le prix habituel.

La S22 Ultra, le plus avancé des trois, présente quelques différences plus substantielles. Il s’agit du plus grand modèle S22 avec un écran WQHD+ de 6,8 pouces et une batterie améliorée de 5000 mAh. Il est également livré avec un stylet S Pen, qui est stocké directement dans le corps du téléphone, pour prendre des notes et éditer des photos à la volée. L’Ultra d’entrée de gamme avec 128 Go de stockage ne dispose que de 8 Go de RAM, mais les modèles avec plus de stockage augmentent jusqu’à 12 Go de performances rapides. Les prix pour le à partir de 930 $, soit 270 $ de moins que le prix habituel.

Vous pouvez en savoir plus sur le différences entre les modèles S22 ici. Et si vous êtes à la recherche d’un nouvel Android, mais que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour obtenir le dernier et le meilleur, il existe également une sélection de téléphones Samsung Galaxy et Note remis à neuf disponibles pour des centaines de moins.

Lire la suite: Samsung Galaxy S22 contre Plus contre Ultra