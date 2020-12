Selon un nouveau message dans l’application Samsung Members en Allemagne, les prochains téléphones Galaxy 2021 ne seront pas compatibles avec certains anciens Warbles Galaxy Gear sortis entre 2013-2014. Les appareils concernés sont les suivants: Samsung Galaxy Gear, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear S et Gear Fit. Les utilisateurs de ces warbles seront informés via une notification de l’application Galaxy Wearable si leur appareil ne sera plus pris en charge.





Samsung Members Germany post

Pour le moment, il semble que les Gear S2 et Gear S3 ne seront pas affectés car ils ne sont pas explicitement mentionnés. Samsung affirme également que tous les modèles de smartphones Samsung 2020 actuels seront toujours compatibles avec l’ensemble de la gamme Gear.

Via (en néerlandais)