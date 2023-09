DOOGEE: Les téléphones robustes et les tablettes intelligentes de pointe sont prêts à être vendus : V31GT, T10 Pro, T10 Plus et U10 !

DOOGEE, un innovateur progressiste dans le monde de la technologie mobile, va lancer des téléphones robustes et des tablettes intelligentes très attendus. Avec l’introduction du téléphone robuste DOOGEE V31GT, les utilisateurs peuvent désormais découvrir une technologie pionnière et de pointe adaptée à une application complète pour les environnements extérieurs extrêmes. En tant que tablettes intelligentes tendance et améliorées, DOOGEE T10 Pro et DOOGEE T10 Plus et la tablette intelligente pour enfants U10 apporteront une expérience utilisateur nouvelle à la jeune génération.

Téléphone robuste DOOGEE V31GT : plus robuste, plus puissant

Le DOOGEE V31GT est un téléphone robuste qui allie robustesse et fonctionnalité dans une conception phare capable de résister aux chantiers difficiles et aux environnements sauvages difficiles. Il offre la résolution d’imagerie thermique la plus élevée du secteur, ce qui signifie que chaque source de chaleur peut être affichée avec précision et clarté lorsque les utilisateurs activent ce mode de prise de vue avancé.

Grâce à la fonction d’imagerie thermique avec un système de caméra de fusion 8MP, les utilisateurs peuvent capturer des images avec une clarté inégalée. Grâce au traitement de l’algorithme, c’est-à-dire à la fusion d’images multi-images, à l’amélioration de la luminosité et à la réduction du bruit. La triple caméra SONY® IMX766 50MP offre aux utilisateurs une expérience photographique inoubliable. Doté du mode super nuit, le V31GT offre aux utilisateurs une expérience nocturne inégalée. La caméra de vision nocturne 24MP offre une grande chance de fournir une qualité d’image exceptionnelle, même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles. Bénéficiant d’une caméra frontale SONY® 32MP, le V31GT offre aux utilisateurs une expérience selfie époustouflante.

Conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide, le DOOGEE V31GT est équipé d’un puissant processeur Dimensity 1080 octa core 6 nm. Avec une impressionnante mémoire vive de 20 Go (12 Go de base + jusqu’à 8 Go de RAM étendue) et 256 Go de stockage (mémoire extensible jusqu’à 2 To), les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches sans effort et basculer entre les applications en toute transparence. La grande mémoire permet aux utilisateurs de ne plus faire de compromis avec la suppression ou le déplacement de données. DOOGEE V31GT garantit une expérience visuelle immersive aux utilisateurs avec son écran goutte d’eau FHD+ IPS de 6,58 pouces. Avec son extérieur et son écran robustes, ses composants renforcés et sa certification MIL-STD-810H, il résiste à de multiples tests de chute sur toutes les faces, coins et bords. Il atteint les niveaux de protection IP68 et IP69K, protégeant contre l’eau, la poussière, la saleté, le sable, l’humidité, etc.

Alimenté par une grande batterie de 10 800 mAh, une charge rapide de 66 W et une charge inversée OTG, le DOOGEE V31GT garantit que votre travail en plein air et vos activités d’aventure en plein air se débarrassent de l’anxiété liée à une batterie faible. Une vie enviable et pratique bénéficie du Wi-Fi 6 plus rapide du V31GT et du dernier système Android 13. Équipé de deux haut-parleurs stéréo, le DOOGEE V31GT offre un son symétrique des deux côtés, ce qui permet à la musique d’atteindre votre âme. Où que vous soyez, la double commodité 4G LTE garantit votre communication en temps réel avec votre famille et vos amis. Un système de navigation précis fournit aux utilisateurs une direction précise, ce qui réduit le temps perdu sur la route.

Une conception plus complète et une nouvelle technologie sont démontrées pour surprendre les utilisateurs : le DOOGEE V31GT est équipé de fonctions polyvalentes : reconnaissance d’empreintes digitales latérales, déverrouillage du visage, NFC pratique, bouton personnalisé personnalisé, contrôle gestuel intelligent et boîte à outils numérique utile. Venez essayer par vous-même !

Tablette intelligente DOOGEE T10 Plus : expérience immersive sur grand écran

Le DOOGEE T10 Plus incarne fonctionnalité et efficacité, offrant une expérience de tablette transparente. Plongez-vous dans un écran HD de 10,51 pouces certifié TÜV SÜD contre la lumière bleue pour une expérience visuelle confortable. Profitez d’un voyage audio immersif avec quatre haut-parleurs stéréo Hi-Res. Doté d’un corps en métal ultra-fin de 7,4 mm, vous pouvez transporter facilement le T10 Plus avec plus de plaisir.

Adoptez les dernières fonctionnalités d’Android 13, offrant une expérience utilisateur transparente et sécurisée. Avec jusqu’à 20 Go (8 + 12 Go) de RAM + 256 Go de ROM (extensible jusqu’à 1 To) et le processeur octa core Unisoc T606, le DOOGEE T10 Plus garantit un multitâche transparent et un stockage important. Choisissez parmi les options de design colorées (noir classique, vert menthe, bleu glacier) pour exprimer votre individualité. Enregistrez des moments visuels avec l’appareil photo principal SONY® 13MP et l’appareil photo frontal 8MP.

Une connectivité transparente est assurée grâce aux capacités double 4G LTE et Wi-Fi double bande. La grande batterie de 8 250 mAh vous permet de continuer sans interruption. T10 Plus prend en charge le déverrouillage du visage, les utilisateurs peuvent démarrer la tablette immédiatement. Prenez le contrôle avec notre système de navigation précis, fournissant des directions précises avec GPS et bien plus encore. La tablette DOOGEE T10 Plus peut être associée à un clavier magnétique et à un stylet sensible à la pression 1024, vous permettant ainsi de créer plus facilement des innovations individuelles.

Tablette intelligente DOOGEE T10 Pro : performances puissantes

Le DOOGEE T10 Pro établit de nouvelles normes en matière de designs colorés et de performances puissantes, offrant un mélange captivant de style et de fonctionnalités exceptionnelles. Il est disponible dans une sélection de toutes nouvelles couleurs captivantes, violet argenté, noir sidéral, rose doré, ce qui en fait une déclaration de style. L’écran IPS FHD+ de 10,1″ offre des visuels époustouflants tandis que la certification TÜV SÜD à faible lumière bleue garantit une expérience visuelle confortable. Améliorez votre divertissement avec deux haut-parleurs stéréo, offrant une expérience audio immersive et riche, tandis que la prise en charge Widevine L1 garantit une diffusion transparente de la haute définition. Contenu.

Alimenté par le processeur octa-core Unisoc T606 et un incroyable 15 Go de RAM (8 + 7 Go) de RAM + 256 Go de ROM (extension à 1 To), le DOOGEE T10 Pro offre des performances ultra-rapides et un multitâche sans effort tandis que l’anxiété de stockage des utilisateurs peut être éliminée. La batterie longue durée de 8 580 mAh maintient votre divertissement en continu. Capturez chaque instant avec l’appareil photo principal de 13 MP et l’appareil photo frontal de 8 MP pour des photos à couper le souffle et des appels vidéo d’une clarté cristalline.

La tablette DOOGEE T10 Pro peut être associée à un clavier Bluetooth et à un stylet sensible à la pression 1024, vous permettant ainsi de créer plus facilement des innovations individuelles. Restez connecté grâce à la double 4G LTE et au WiFi double bande, garantissant ainsi d’être toujours en contact avec le monde. Embrassez l’avenir avec le dernier système d’exploitation Android 12, offrant des fonctionnalités et une sécurité améliorées. Un positionnement de navigation précis vous offre une direction précise dans les activités de plein air.

DOOGEE U10 : là où l’élégance rencontre l’efficacité

Partenaire coloré et efficace, le DOOGEE U10 conçu avec une coque épurée et tendance affiche de toutes nouvelles couleurs captivantes. En choisissant DOOGEE U10, les jeunes utilisateurs peuvent profiter d’effets audio immersifs, de contenus visuels haute définition et obtenir une expérience de jeu rapide. Il est équipé de deux haut-parleurs stéréo avec double sonorisation intelligente et prend en charge Widevine L1. Les jeunes utilisateurs n’ont pas à craindre d’obtenir des visuels époustouflants lors de leurs activités de divertissement quotidiennes sur tablette, qui bénéficient de l’écran IPS HD de 10,1 pouces avec la certification de protection des yeux TÜV SÜD.

Les jeunes utilisateurs qui achètent DOOGEE U10 apportent avec succès un grand espace pour leur trésor numérique grâce à ses 128 Go de stockage massif (extensible jusqu’à 1 To). En obtenant DOOGEE U10, les jeunes utilisateurs ont une excellente opportunité d’adopter un assistant rassurant tout en étant aux prises avec des tâches écrasantes pour DOOGEE U10. Il est alimenté par un processeur quad core RK3562 et un incroyable 9 Go de RAM (4 Go + jusqu’à 5 Go de RAM étendue).

Le DOOGEE U10 offre une grande variété de ressources d’apprentissage et de contenus de divertissement. Qu’il s’agisse de livres électroniques, d’applications d’apprentissage, de vidéos d’apprentissage ou de jeux et films relaxants, les utilisateurs peuvent facilement y accéder sur votre tablette. Cela augmentera non seulement votre intérêt et votre motivation pour l’apprentissage, mais vous procurera également plus de plaisir et de détente pendant vos études. Le contrôle parental permet aux parents de gérer facilement le contenu en ligne de leur enfant. Les jeunes enfants peuvent utiliser le U10 avec une plus grande tranquillité d’esprit grâce à un navigateur pour enfants séparé qui affiche uniquement du contenu adapté aux enfants.

La batterie longue durée de 5 060 mAh aide les jeunes utilisateurs à se débarrasser rapidement de certains problèmes d’urgence : sortie urgente, longues heures de travail instantanées. Les moments avec DOOGEE U10 sont des moments heureux. L’appareil photo principal de 8 MP et l’appareil photo frontal de 5 MP aident les jeunes utilisateurs à laisser de superbes photos et à passer des appels vidéo d’une clarté cristalline, qui améliorent l’application de dessin intégrée. Les utilisateurs peuvent profiter du Wi-Fi 6 fluide et du système d’exploitation Android 13 pour des performances fluides !

DOOGEE est une marque mondiale leader spécialisée dans la conception et la fabrication de smartphones robustes innovants et de tablettes robustes, de smartphones et de tablettes intelligentes. Fort d’un engagement ferme envers la qualité, l’innovation et la satisfaction de ses clients, DOOGEE continue de repousser les limites de la technologie pour fournir des produits exceptionnels à sa clientèle mondiale. En mettant l’accent sur la satisfaction du client et la technologie de pointe, DOOGEE vise à permettre à ses utilisateurs d’explorer le monde sans crainte.

Le téléphone robuste DOOGEE V31GT et les tablettes intelligentes DOOGEE T10 Pro, T10 Plus et la tablette intelligente pour enfants U10 sont prêts à l’achat à partir du 18 septembre sur AliExpress, DoogeeMall et Amazon. Pour plus d’informations sur les produits ou les réductions, veuillez visiter notre site officiel à l’adresse [https://doogeemall.com] ou suivez-nous sur Facebook, Youtube et Tiktok.