Les téléphones que nous utilisons actuellement et pourquoi

Cette semaine, un lecteur nous a envoyé un e-mail qui nous a demandé quels téléphones nous utilisons actuellement. Dans un épisode récent du Droid Life Show, j’ai mentionné le fait que je n’avais aucune idée du téléphone que j’utiliserais après mon examen du OnePlus 9. Honnêtement, je ne suis amoureux d’aucun des téléphones Android actuels sur le marché. J’ai surtout regardé à l’horizon, les téléphones de Sony et de Google attirant le plus mon intérêt. Cependant, je dois utiliser un téléphone entre-temps, alors cela semble être le bon moment pour partager ce que c’est.

Ci-dessous, nous verrons quel téléphone nous utilisons et pourquoi nous l’utilisons. Nous aimerions également que vous fassiez de même dans les commentaires ci-dessous.

Kellen: Pixel 5

Ouais, ouais, j’utilise toujours le Pixel 5. Je ne pense même pas que je l’aime, c’est juste que tous les autres téléphones sur le marché me font chier pour une raison ou une autre.

Par exemple, je suis jaloux du Galaxy S21 Ultra de Tim à cause de son écran incroyablement bon, de son système de caméra baveux et de son design amusant dans ce magnifique noir mat. Mais je n’utiliserais jamais ce téléphone car il est de la taille d’une baleine f * cking et pèse autant qu’un aussi. Mon short de gym ne supporte pas cette absurdité. Même chose avec le OnePlus 9 Pro! Putain de baleine. Et c’est assez moche, la durée de vie de la batterie était mauvaise, et OnePlus ne semble pas pouvoir trouver une identité qui soit attrayante pour le moment.

En dehors de ces deux téléphones, qu’est-ce que je choisirais d’autre? Le Galaxy S21 ordinaire était nul. Je ne veux aucune partie de la famille Moto G de Motorola. Le Galaxy Z Fold 2 est excellent, mais le poids et la maladresse ne sont pas exactement faits pour la vie post-pandémique. LG n’existe plus. Sony met 6 mois pour passer de l’annonce téléphonique à la sortie, alors j’attends là-bas. Pouah.

Le Pixel 5, bénissez son petit cœur, est de grande taille, a une autonomie incroyable et offre l’expérience logicielle que je préfère sur Android. Je ne suis pas sûr que la caméra soit un roi plus longtemps, l’écran est juste OK, et la performance est peu importe. Le Pixel 5 est sans aucun doute le téléphone Android le plus ennuyeux disponible et pourtant je l’utilise encore tous ces mois plus tard. Je ne pense pas que je dirais à une personne normale de l’acheter sur plusieurs autres téléphones et je ne peux pas le poser. Quel téléphone bizarre.

Quelqu’un me trouve quelque chose d’autre à utiliser.

Tim: Galaxy S21 Ultra

Je suis de retour sur le Galaxy S21 Ultra. Raison d’être? Cela me pose le moins de problèmes. Il possède tout le stockage et les performances dont j’ai besoin, un bon système de caméra et la consommation de contenu n’est jamais mauvaise sur cet écran géant. C’est évidemment un excellent téléphone, mais ce n’est pas mon expérience logicielle de choix. Je préfère de loin utiliser un appareil Pixel ou OnePlus, mais le Pixel 5 est sans doute un téléphone de milieu de gamme avec un petit écran. Oui, la batterie a une grande autonomie, mais je m’en fiche car le chargement du Galaxy S21 Ultra se fait assez rapidement. Il ne se recharge certainement pas aussi vite que le OnePlus 9, mais il y a toujours des avantages et des inconvénients avec chaque appareil.

J’utilise le OnePlus 9 depuis quelques semaines, mais je suis revenu au 21 Ultra le week-end dernier. J’avais une autonomie de batterie inférieure à la moyenne du OnePlus 9. J’ai également de petits problèmes avec le téléphone, que je couvre tous dans mon examen. L’affichage est ma principale préoccupation, curieusement avec sa fonction de filtre bleu. La nuit, il faut une seconde ou deux à l’écran pour se rendre compte que le filtre de lumière bleue est appliqué, donc mes yeux sont toujours en train de s’égarer lorsque les téléphones m’explosent avec une lumière non filtrée pendant un moment. Comme je l’ai dit, ce n’est rien de fou, mais ce sont les petites choses qui s’additionnent et m’irritent.

Revenir au Galaxy S21 Ultra est assez simple. Ce téléphone fait vraiment tout bien, cependant, c’est un téléphone monstre effrayant. Si Samsung avait un modèle 21 Ultra de plus petite taille, ce serait le téléphone parfait. Je sais que je demande beaucoup, mais c’est ce que je veux. Je veux un appareil de taille Galaxy S20 ou Pixel 5 ultra-specced. C’est pourquoi les nouveaux appareils de Sony m’intriguent. Cette société n’a pas peur d’emballer les spécifications, mais un prix énorme est associé à cela. Eh bien, c’est ce que je veux. Et pendant que j’attends cela, j’utiliserai le Galaxy S21 Ultra. Il a les spécifications, de superbes caméras, un écran magnifique et un matériel sexy.

Faites-nous savoir quel téléphone vous utilisez et pourquoi dans les commentaires ci-dessous!