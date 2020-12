Quiconque cherche à vendre son ancien téléphone sur des sites de trading comme eBay après avoir déballé un nouveau combiné brillant pour Noël voudra peut-être réfléchir à nouveau.

L’organisme gouvernemental de cybersécurité a averti les vendeurs potentiels – et les acheteurs – d’anciens smartphones que leurs coordonnées bancaires et autres informations personnelles pourraient être en danger.

Dans de nouveaux conseils publiés par le National Cyber ​​Security Center (NCSC), les gens doivent s’assurer que leur appareil est effacé numériquement de toutes les données personnelles pour éviter qu’il ne soit récupéré par des criminels.

Une étude précédente menée par des chercheurs de l’Université d’East London a permis d’obtenir des données, notamment des photos de passeport et du texte, de vendeurs qui pensaient avoir « nettoyé » leurs appareils avant de les mettre en vente sur le marché Gumtree.

L’organisme de cybersécurité du gouvernement a averti les vendeurs potentiels – et les acheteurs – d’anciens smartphones que leurs coordonnées bancaires et autres informations personnelles pourraient être en danger (photo en stock)

Des plates-formes telles qu’Ebay et Facebook Marketplace permettent également aux utilisateurs de vendre des appareils d’occasion et fournissent divers éléments d’orientation pour la protection des données.

Sarah Lyons, directrice adjointe du NCSC pour l’économie et la société, a déclaré: « À cette période de l’année, nous sommes nombreux à profiter du marché de la technologie d’occasion, soit pour faire une bonne affaire, soit pour encaisser un appareil dont nous n’avons plus besoin.

«Nous voulons que les consommateurs tirent le meilleur parti de ce marché, mais nous voulons également qu’ils soient conscients des risques liés à la sécurité et aux données personnelles et de ce qu’ils peuvent faire pour se protéger.

«Alors que les gens se tournent vers les soldes d’après Noël, nous les encourageons à suivre les étapes de notre« Achat et vente d’appareils d’occasion »pour les aider à rester en sécurité et à faire leurs achats en toute confiance.»

Le guide conseille également aux personnes recherchant des appareils d’occasion en ligne de s’assurer que le téléphone, la tablette ou l’ordinateur est toujours éligible aux mises à jour de sécurité du fabricant.

Les appareils qui ne peuvent plus recevoir de mises à jour sont vulnérables aux nouvelles menaces de sécurité et aux virus, ce qui pourrait entraîner la perte et le vol de données. Avec l’iPhone, les versions antérieures à l’iPhone 6 ne peuvent plus effectuer de mises à jour.

De nouvelles fonctionnalités de sécurité telles que la reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales offrent un niveau de sécurité plus élevé aux consommateurs.

Plus tôt cette année, le groupe de conseil aux consommateurs Qui? a averti qu’un grand nombre d’appareils non pris en charge par le fabricant étaient achetés et vendus en ligne.

Kate Bevan, laquelle? Un éditeur informatique a déclaré: «Il est préférable pour l’environnement de maintenir les téléphones portables en circulation plus longtemps, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de la sécurité des clients.

« À moins que les fabricants ne deviennent plus transparents et que ceux qui proposent des mises à jour vitales pour seulement quelques années font mieux, il existe un risque que les téléphones d’occasion soient vulnérables aux pirates ou soient jetés dans une décharge.

«Si votre téléphone mobile ne reçoit plus les mises à jour de sécurité, vous devez envisager de procéder à une mise à niveau dès que possible. Pendant que vous continuez à utiliser un appareil hors support, vous devez prendre des mesures pour atténuer les risques, notamment en utilisant un logiciel antivirus mobile, en gérant les autorisations des applications et en téléchargeant uniquement à partir des magasins officiels.