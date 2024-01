Les téléphones Pixel sont à nouveau en panne avec un bug d’autorisation de stockage critique

Il est presque difficile de croire que cela se reproduise, mais les utilisateurs de Pixel signalent qu’une mise à jour du système d’exploitation les a bloqués hors de la mémoire interne de leur téléphone, provoquant des plantages d’applications, des téléphones non fonctionnels et une réelle possibilité de perte de données. Là-bas dans le Sous-reddit Google Pixell’utilisateur “Liv-Lyf” a compilé une douzaine de messages se plaignant d’un “problème d’accès au stockage interne” et accusant la mise à jour du système Google Play de janvier 2024.

En octobre, les téléphones Pixel ont été confrontés à un bug de stockage cauchemardesque qui a provoqué un bootlooping, des appareils inaccessibles et une perte de données. Le message récent dit: “Les symptômes sont tous les mêmes” que ce bug d’octobre, avec “le stockage interne n’est pas monté, l’appareil photo plante, l’application Fichiers n’affiche aucun fichier, les captures d’écran ne sont pas enregistrées, le stockage interne apparaît vide dans ADB Shell, etc. “. Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, Google a répondu à Ars : “Nous sommes conscients de ce problème et nous l’examinons”, et un représentant de Google a publié la même déclaration dans les commentaires.

Dans le bug d’octobre, les utilisateurs n’avaient plus accès à leur stockage système en raison d’un étrange problème d’autorisations. Avoir un téléphone qui essaie de fonctionner sans aucun accès utilisateur à votre propre stockage est un gâchis. Cela casse la caméra et les captures d’écran car vous ne pouvez pas écrire de médias. Les gestionnaires de fichiers lisent “0 octets” pour chaque fichier et dossier. Rien ne fonctionne via USB et, bien entendu, certains téléphones ne parviennent tout simplement pas à démarrer. Le problème d’octobre est arrivé dans le cadre de la version initiale d’Android 14 et ne concernait que les appareils sur lesquels plusieurs utilisateurs étaient configurés.

En parcourant les publications, il n’est pas clair s’il existe un certain type d’utilisateur qui devrait se méfier davantage de la mise à jour Google Play de janvier 2024. Certains utilisateurs disent qu’ils n’ont pas activé la fonctionnalité multi-utilisateurs, mais plusieurs mentionner avoir un profil de travail activé. Les profils professionnels ne sont pas tout à fait des « utilisateurs multiples », mais le système exploite de nombreuses fonctionnalités multi-utilisateurs pour permettre aux utilisateurs d’avoir des copies « personnelles » et « professionnelles » en double des mêmes applications. De nombreux utilisateurs ne précisent pas s’ils ont ou non un profil professionnel.

La « mise à jour du système Google Play de janvier 2024 » n’est pas la mise à jour habituelle du système OTA mais est un module Project Mainline ou APEX. Ceux-ci prennent les composants de base du système et les regroupent dans un emballage facilement distribuable où ils peuvent être livrés via le Play Store, un peu comme une application, mais avec beaucoup plus d’autorisations (seul Google peut effectuer des mises à jour du système Play). Google publie des notes de version pour les mises à jour du système Play, et il n’y a rien dans le Mise à jour de janvier 2024 cela apparaît comme la cause potentielle d’un problème d’accès au stockage. Vous pouvez vérifier votre version actuelle sur un téléphone Pixel en accédant à Paramètres, Sécurité et confidentialité, puis à « Système et mises à jour ». En bas, vous verrez un mois et une année pour votre niveau « Mise à jour du système Google Play ». NE PAS appuyez sur cette section car cela fera apparaître l’écran de mise à jour.

La déclaration de Google « nous étudions la question » ne donne pas beaucoup d’indications aux utilisateurs sur la manière dont ils doivent gérer ce problème entre-temps. Une bonne première étape, à tout moment, consiste à vous assurer que vous disposez de sauvegardes de toutes vos données téléphoniques importantes. Évidemment, il est recommandé d’éviter la mise à jour du système Google Play de janvier 2024 pour le moment, mais je ne pense pas qu’il existe un moyen pour les utilisateurs de le faire. Les mises à jour du système Google Play n’offrent aucun contrôle aux utilisateurs, vous espérez donc surtout qu’une mise à jour automatique ne bloquera pas votre téléphone. La bonne nouvelle est que le système Google Play échoue souvent pour vérifier les mises à jour. Ils sont installés au redémarrage, alors essayez de ne pas redémarrer votre téléphone. La désactivation d’un profil professionnel et de toute autre fonctionnalité multi-utilisateurs semble être une bonne idée si vous pouvez gérer cela. Il y a instructions ici.