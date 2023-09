Les téléphones Pixel reçoivent une nouvelle mise à jour bêta d’Android 14 la semaine prochaine

Nous n’avons peut-être pas encore Android 14 sous forme stable, mais nous devrions commencer à préparer la prochaine version bêta d’Android 14 qui est techniquement construite à partir de la version stable 14 et que nous pouvons tester avant son arrivée en décembre. Wow, c’est une chose déroutante à écrire, alors laissez-moi vous expliquer ce que Google a annoncé aujourd’hui.

Vous connaissez peut-être les mises à jour QPR (Quarterly Platform Release) d’Android, car nous en parlons souvent comme des grandes mises à jour trimestrielles qui arrivent sur les versions d’Android 3 fois par an. Google propose les versions QPR à tous ceux possédant des téléphones Pixel pris en charge, généralement vers décembre, mars et juin, avant de publier la prochaine version d’Android en août ou septembre.

Les versions QPR sont suffisamment importantes pour que Google propose un programme bêta depuis quelques années maintenant afin de permettre aux propriétaires de téléphones Pixel de tout tester avant d’atteindre la stabilité et les masses. Nous venons de terminer le programme bêta d’Android 13 QPR, ce qui signifie qu’il y aura bientôt un programme bêta d’Android 14 QPR.

Et c’est l’actualité d’aujourd’hui – La version bêta d’Android 14 QPR1 démarre la semaine prochaine, le 18 septembre. Il s’agira de la version trimestrielle de la plate-forme de décembre et de la première pour Android 14, d’où le nom QPR1.

C’est encore une fois étrange, car la version stable d’Android 14 n’est pas là et nous sommes sur le point d’avoir la version qui vient après. Vous voyez l’étrangeté, n’est-ce pas ?

Vous souhaitez tester Android 14 QPR1 Beta ou abandonner le programme bêta ? Super, il y a quelques choses à savoir :

Si vous êtes déjà dans le programme bêta d’Android (inscrivez-vous ici), vous devriez recevoir la version bêta d’Android 14 QPR1 à partir de la semaine prochaine. Vous n’avez rien à faire tant que vous êtes inscrit. Si vous participez déjà au programme bêta d’Android, mais que vous préférez obtenir un Android 14 stable (UP1A) et ne pas tester QPR1 si rapidement, vous devrez vous désinscrire du programme bêta d’Android. Vous devriez le faire assez rapidement. Si vous n’êtes pas dans le programme et que vous souhaitez jouer avec un nouveau logiciel, inscrivez-vous.

J’espère que tout a du sens. Android 14 approche à grands pas !