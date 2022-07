Les téléphones Pixel et Moto sont réduits jusqu’à 69% à l’état neuf

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, vous ne pouvez pas vous tromper avec un Pixel ou un Moto. Les deux sont d’excellents choix, et en ce moment ils sont en vente. Woot a jusqu’à 69 % jusqu’à lundi, 1er aoûtjusqu’à épuisement des stocks.

Si vous recherchez un smartphone 5G solide, pensez à Pixel 5 de Google. Notre principal reproche lorsque nous l’avons examiné fin 2020 était le prix du téléphone, mais , portant le prix à 450 $ beaucoup plus raisonnable. Il dispose de 128 Go de stockage et d’une batterie plus grande que ses prédécesseurs, ainsi que d’un deuxième appareil photo ultra-large. La possibilité de charger sans fil et d’inverser la charge sans fil d’autres appareils certifiés Qi est plutôt cool, et la batterie peut durer jusqu’à 48 heures dans des modes conçus pour économiser la durée de vie de la batterie. Si vous aimez avoir un bon appareil photo sur votre téléphone, celui-ci est formidable.

Le Pixel 4 est également mais il manque certaines des fonctionnalités mentionnées ci-dessus et ne recevra pas de mises à jour de sécurité après octobre de cette année, alors demandez-vous si vous êtes à l’aise avec cela avant d’appuyer sur le bouton d’achat.

Un autre téléphone qui a une grande autonomie et de bonnes performances est le Motorola One 5G As. C’est 160 $ de moins que ce qui est indiqué, . Il dispose d’un écran LCD de 6,7 pouces, bien que sa luminosité soit un peu terne en extérieur. Il regorge de fonctionnalités et vaut vraiment la peine d’être considéré au prix réduit.

Les autres téléphones disponibles incluent le stylet Moto G 2021, qui a un stylet intégré, 128 Go de stockage et , une économie de 40%. La qui a un écran légèrement plus petit, est en vente pour 150 $.

Les autres téléphones économiques de la gamme sont le Moto G Power, qui dispose de 64 Go de stockage et d’une longue durée de vie de la batterie. et le Jeu Moto Glequel est . Mais à 32 Go, vous voudrez peut-être opter pour quelque chose avec plus de stockage si vous utilisez beaucoup d’applications ou prenez régulièrement des photos avec votre téléphone.

Chaque téléphone de cette offre est déverrouillé et peut être utilisé sur le transporteur de votre choix, et votre achat est couvert par une garantie du fabricant d’un an.