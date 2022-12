Les téléphones Pixel de Google dominent la concurrence des appareils photo

Qui n’aime pas une bonne bataille de caméras qui vise à couronner un téléphone comme le meilleur du secteur ? Je suis (surtout) là pour ça quand la bataille prend beaucoup de données, divers modes d’appareil photo, des prix, et plus encore pour vraiment aider à décider quel pourrait être le meilleur appareil photo pour smartphone disponible. Nous l’avons eu cette semaine et les téléphones Google de 2022 ont en quelque sorte dominé.

Vous savez tous MKBHD. Vous savez peut-être aussi qu’il organise chaque année une bataille de caméras qui est généralement basée sur un système de parenthèses qui tente de couronner un gagnant en fonction des votes des gens. C’est amusant, mais pas scientifique. Pour 2022, il l’a changé et a opté pour une approche basée sur les données avec des dizaines de téléphones et un site Web personnalisé créé pour aider à les marquer tous dans un système de combat en tête-à-tête pour les meilleures places sur les photos standard, nuit/bas -mode lumière et mode portrait. Cela semble être une configuration sérieuse avec des résultats dont vous devriez pouvoir tirer de vraies informations, car au final, des centaines de milliers de personnes ont voté et ont décidé quels téléphones prennent les meilleures photos.

Vous aurez envie de regarder sa vidéo ci-dessous pour une explication plus détaillée du fonctionnement de ce nouveau système, mais pour cet article, nous verrons juste quels téléphones sont géniaux à quoi, et aussi quels téléphones sont des ordures.

La première place globale, avec le score global le plus élevé basé sur ce système de vote, est le Pixel 6a. Pas une blague, mec. En deuxième place se trouvait le Pixel 7 Prosuivi de la Asus Zenfone 9.

En décomposant davantage cela, le Pixel 6a a pris la 3e (standard), la 2e (faible luminosité) et la 2e (portrait) dans toutes les catégories, tandis que le Pixel 7 Pro était 2e (standard), 4e (faible luminosité) et 1er (portrait). Parce que je sais que vous êtes curieux, l’iPhone 14 Pro est arrivé 6e (standard), 10e (faible luminosité) et 5e (portrait).

Il y a une ventilation plus profonde de la valeur d’un téléphone et de ses performances, ce qui est cool. Le Pixel 6a, comme vous pouvez l’imaginer, a également remporté la catégorie “Votes par dollar”. À 449 $ et avec un appareil photo aussi bon que vous l’avez tous dit, oui, c’est logique. Il y a aussi beaucoup de discussions sur les photos qui semblent obtenir des votes plus élevés en fonction de la luminosité ou de l’obscurité et de la quantité de flou, etc. Encore une fois, regardez la vidéo.

Oh, vous voulez savoir quelles caméras sont des petits pains absolus ? Voici.

C’est vrai, le Moto Edge 30 Ultra et le Sony Xperia 1 IV sont terribles. Le Nothing Phone (1) ne devrait pas non plus obtenir un laissez-passer pour être absolument horrible. Au moins, cela ne coûte pas 1 000 $ ou plus comme ces deux autres mauvais téléphones que je viens de mentionner.

Donc voilà, le Pixel 6a et le Pixel 7 Pro sont essentiellement les meilleurs appareils photo pour smartphone que vous pouvez acheter selon des millions de votes de personnes comme vous et moi. Bon travail, Google.