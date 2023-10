Les téléphones Pixel bénéficient d’une nouvelle application d’appareil photo dans la dernière version de fonctionnalités

Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement d’Android 14 et du Pixel 8 – c’est également un mois de Pixel Feature Drop pour tous les propriétaires d’appareils Pixel. Bien que la plus grande histoire soit Android 14 et les nouveaux téléphones, il y a encore de nouveaux cadeaux en route pour les propriétaires de Pixel qui ne regardent pas les nouveaux jouets brillants.

Dans cette dernière fonctionnalité, Google envoie la nouvelle application d’appareil photo que nous avons détaillée il y a quelques semaines, présentant le nouveau thème monochromatique fourni avec Android 14, et a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la tablette Pixel lorsqu’elle est ancrée, ainsi qu’un nouveau mode interprète double écran sur le Pixel Fold.

Voici tout ce qui est nouveau !

Nouvelle caméra Google : La nouvelle caméra Google, apparue pour la première fois il y a quelques semaines, est désormais officielle et fait partie des fonctionnalités de ce mois-ci. La nouvelle application sépare les modes photo et vidéo avec une bascule en bas de l’application, afin qu’il n’y ait aucune confusion quant au mode le mieux adapté à quel scénario. Ils ont également déplacé d’autres boutons et modifié quelques gestes. Mais il s’agit surtout du passage à la photo et à la vidéo.

: La nouvelle caméra Google, apparue pour la première fois il y a quelques semaines, est désormais officielle et fait partie des fonctionnalités de ce mois-ci. La nouvelle application sépare les modes photo et vidéo avec une bascule en bas de l’application, afin qu’il n’y ait aucune confusion quant au mode le mieux adapté à quel scénario. Ils ont également déplacé d’autres boutons et modifié quelques gestes. Mais il s’agit surtout du passage à la photo et à la vidéo. Nouvelles collections d’horloges et de papiers peints : Google indique que vous trouverez de nouvelles collections d’horloges et de fonds d’écran. Ils pourraient faire référence aux nouvelles horloges trouvées dans le QPR1 Beta 1 et nous essaierons de le confirmer.

: Google indique que vous trouverez de nouvelles collections d’horloges et de fonds d’écran. Ils pourraient faire référence aux nouvelles horloges trouvées dans le QPR1 Beta 1 et nous essaierons de le confirmer. Thème monochromatique : Si vous lisez notre article sur Android 14, vous savez déjà ce que c’est, mais Google considère en effet le nouveau thème monochrome sans couleur comme une suppression de fonctionnalités. fonctionnalité. C’est probablement parce qu’il est exclusif aux téléphones Pixel, ce qui est logique.

: Si vous lisez notre article sur Android 14, vous savez déjà ce que c’est, mais Google considère en effet le nouveau thème monochrome sans couleur comme une suppression de fonctionnalités. fonctionnalité. C’est probablement parce qu’il est exclusif aux téléphones Pixel, ce qui est logique. Mode interprète double écran : Le Pixel Fold bénéficie d’un nouveau mode interprète vraiment cool qui utilise deux écrans pour aider à traduire les conversations en temps réel. À titre d’exemple, la partie ouverte de la tablette vous montrera des traductions de l’anglais vers l’espagnol, tandis que l’écran de couverture montrera à votre interlocuteur ce que vous dites en espagnol. L’image ci-dessous aide vraiment à expliquer l’expérience.

: Le Pixel Fold bénéficie d’un nouveau mode interprète vraiment cool qui utilise deux écrans pour aider à traduire les conversations en temps réel. À titre d’exemple, la partie ouverte de la tablette vous montrera des traductions de l’anglais vers l’espagnol, tandis que l’écran de couverture montrera à votre interlocuteur ce que vous dites en espagnol. L’image ci-dessous aide vraiment à expliquer l’expérience. Navigation spatiale pour enfants : Sur la tablette Pixel, Google a créé une barre de navigation simplifiée qui devrait permettre aux enfants de basculer plus facilement entre les applications et de revenir à l’écran d’accueil si nécessaire.

: Sur la tablette Pixel, Google a créé une barre de navigation simplifiée qui devrait permettre aux enfants de basculer plus facilement entre les applications et de revenir à l’écran d’accueil si nécessaire. Actualités et podcasts sur tablette: La tablette Pixel peut également désormais lire des podcasts et des actualités via une commande de l’Assistant Google lorsqu’elle est ancrée en mode Hub.

Puisque ce Pixel Feature Drop arrive le même jour qu’Android 14 et le Pixel 8, essayons de ne pas le laisser se perdre dans le plaisir. Si vous possédez un Pixel actuel, ces fonctionnalités vous attendent (en fonction de l’appareil).

Quelque chose semble merveilleux ?