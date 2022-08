Les téléphones Pixel 6 sous Android 13 ne peuvent pas revenir à Android 12

Android 13 est déployé sur les téléphones Pixel 6 aujourd’hui, mais Google indique que ces téléphones ne pourront pas revenir à Android 12 après la mise à jour.

Comme repéré pour la première fois par The Verge, Google a une note sur son site Web de développeur qui avertit :

“La mise à jour Android 13 pour Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a contient une mise à jour du chargeur de démarrage qui incrémente la version anti-retour. Après avoir flashé une version d’Android 13 sur ces appareils, vous ne pourrez pas flasher les anciennes versions d’Android 12. »

Habituellement, si vous mettez à jour votre téléphone vers une nouvelle version du système d’exploitation, il est possible de revenir à une version plus ancienne en “flashant” cette version sur votre appareil après avoir déverrouillé le chargeur de démarrage et une réinitialisation d’usine. Il semble qu’Android 13 soit – malheureusement pour certains – incapable de le faire grâce à un changement dans le chargeur de démarrage.

Bien que Google n’ait pas entièrement expliqué pourquoi la mise à jour du chargeur de démarrage est nécessaire pour les téléphones Pixel 6, cela peut être dû à la puce Tensor de Google à l’intérieur. C’est la première fois que des processeurs construits par Google sont utilisés dans des téléphones Pixel, les modèles précédents utilisant du matériel de Qualcomm.

Cela signifie que d’autres téléphones exécutant des puces Qualcomm Snapdragon ou MediaTek Dimensity peuvent être en mesure de revenir à Android 12 à partir d’Android 13.

Google

L’impossibilité de revenir à Android 12 ne devrait pas ennuyer trop de propriétaires de Pixel 6 car le nouveau logiciel ressemble à une mise à jour itérative de son prédécesseur, qui a apporté d’énormes changements visuels en 2021. Mais les passionnés d’Android peuvent être irrités par le fait qu’ils ne peuvent pas bricoler plus longtemps et flasher les anciennes versions d’Android sur le dernier matériel de smartphone de Google s’ils le souhaitent.

Android 13 était disponible jusqu’à aujourd’hui en version bêta publique pour certains téléphones. La mise à jour principale du logiciel est la possibilité de modifier les icônes d’applications tierces en fonction de la palette de couleurs de votre téléphone. Dans Android 12, seules les applications de Google étaient compatibles avec cette fonctionnalité. Cela oblige les développeurs à mettre à jour leurs applications, cependant, vous devrez peut-être encore attendre quelques semaines pour que votre écran d’accueil ait un aspect uniforme.

Le nouveau logiciel vous permettra également d’attribuer des langues spécifiques à des applications individuelles plutôt que d’avoir une langue dans l’ensemble du système, a une apparence et une convivialité mises à jour pour le lecteur multimédia dans l’ombre de notification et l’écran de verrouillage, et d’autres outils de confidentialité tels que la limitation des applications. accès à vos photos – cette dernière étant déjà une fonctionnalité de l’iOS d’Apple.

Bien que les propriétaires de Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a recevront la mise à jour en premier aujourd’hui, Google a déclaré qu’Android 13 serait bientôt disponible sur de nombreux autres téléphones fabriqués par Samsung, OnePlus, Asus, Xiaomi, Oppo, Realme, Sony, Vivo et autres. .