Les téléphones Nokia peuvent être prêts à faire l’objet d’une refonte dans le département des logiciels, après avoir été répertoriés pendant des années dans le programme Android One du logiciel de base de Google. Les informations proviennent d’un rapport XDA Developers, qui cite une offre d’emploi LinkedIn par le propriétaire de la marque Nokia HMD Global pour un concepteur d’expérience utilisateur. Même si la description de poste en question ne spécifie pas tout à fait le rôle d’un concepteur de logiciels mobiles, HMD Global cite une nouvelle division « services » dans l’entreprise, suggérant qu’elle pourrait chercher à créer un nouveau département pour ajouter des applications propriétaires et services à son logiciel smartphone.

La description de poste indique que l’entreprise recherche un concepteur «pour aider à exécuter une conception conviviale» pour les «produits». L’objectif final du rôle serait de fournir la «meilleure expérience utilisateur en ligne et mobile», qui comprendrait «la conception d’éléments d’interface utilisateur graphique tels que des menus, des onglets et des widgets, le développement de maquettes d’interface utilisateur et de prototypes qui illustrent clairement le fonctionnement et l’apparence des fonctionnalités. , créer des conceptions graphiques originales (par exemple des images, des croquis et des tableaux), identifier et résoudre les problèmes UX, (et) effectuer des ajustements de mise en page en fonction des commentaires des utilisateurs. »

Cette décision sera intéressante, car elle aiderait Nokia à introduire pour la première fois des éléments de signature dans son interface logicielle. À l’heure actuelle, les téléphones Nokia vendus par HMD Global sont principalement commercialisés sous l’expérience Android One, ce qui a aidé l’entreprise à fournir des mises à jour logicielles régulières et ponctuelles – souvent bien avant les fabricants de smartphones les plus populaires du monde entier. Bien que cela ait aidé les téléphones de l’entreprise à devenir des appareils sans tracas sur le long terme, avec une interface Android propre et aucun gonflement supplémentaire à démarrer, un nouvel ajout d’applications et de services propriétaires peut aider l’entreprise à ajouter une fourchette supplémentaire sur Android. expérience d’utilisation – tout en gardant l’utilisation globale propre et facile à utiliser.

Ceci, il est important de le noter, ne confirme pas particulièrement que Nokia cherche à sortir de l’écosystème Android One. Le concepteur UX en question peut également travailler sur d’autres projets connexes sous l’égide de HMD Global, et plus d’informations à ce sujet devraient nous parvenir dans les mois à venir si l’entreprise apporte un changement aussi radical à son interface téléphonique.