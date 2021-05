Les téléphones Motorola portant le nom de code des caméras Berlin et Berlin NA dévoilés

Une fuite massive a révélé l’autre jour que Motorola se préparait à lancer quatre smartphones de marque Edge. Ils sont appelés en interne Sierra, Berlin, Berlin NA et Kyoto et maintenant la source originale, Actualités Technik, nous donne un peu plus de détails sur les caméras NA de Berlin et Berlin.

Les deux combinés sont censés être équipés de caméras selfie OmniVision OV32B40 32MP, tandis que la caméra principale à l’arrière utilisera le 108MP S4KHM2 pour le Berlin vanilla et le capteur 108MP S5KHM2 se rendra au Berlin NA. Les deux capteurs sont fournis par Samsung.

Pour l’ultra-large, Berlin utiliserait un capteur OmniVision OV16A10 16MP associé à un capteur de profondeur 8MP. Un choix intéressant pour un capteur de profondeur. Quoi qu’il en soit, le NA de Berlin devrait se contenter d’un appareil photo ultra-large 8MP de Samsung (le capteur en question est S5K4H7) et le capteur de profondeur serait de 2MP.

Il y a quelques jours, les spécifications de l’appareil photo de Kyoto ont également été divulguées et le combiné devrait comporter la même unité Samsung S4KHM2 de 108 MP pour son appareil photo principal, tandis que les capteurs ultrawide et dept proviennent également du NA de Berlin. Le rapport ne sait toujours pas si un appareil photo 16MP ou 32MP serait assis à l’avant, cependant.

Malheureusement, nous n’avons pas d’autres spécifications à suivre, mais on pense que Kyoto sera la version Lite de la famille tandis que Berlin et Sierra succéderont à Edge et Edge + de l’année dernière.

La source (en allemand)