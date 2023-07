Les téléphones Motorola Edge bénéficient de remises Prime Day aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

La série Edge de Motorola offre souvent un excellent rapport qualité-prix et les générations 2023 ne font pas exception.

Le Motorola Edge+ (2023) aux États-Unis est équipé de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Il associe le chipset rapide Snapdragon 8 Gen 2 à un écran AMOLED 165 Hz tout aussi rapide (6,67″ FHD+). Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP (1/1,55″ avec OIS) et d’un appareil photo ultra large (114°) de 50 MP, ainsi que d’un module portrait de 12 MP (2x). Tout cela est alimenté par une batterie de 5 100 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W. Le téléphone est résistant à la poussière et à l’eau IP68 pour démarrer.





Le Motorola Edge 40 Pro en Europe est presque le même téléphone, sauf que celui-ci est configuré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le seul autre changement majeur est que le téléphone Euro a une batterie plus petite de 4 600 mAh avec une charge filaire de 125 W (il reste sans fil à 15 W).





Le Motorola Edge 40 vanille n’est pas (encore) disponible aux États-Unis, mais c’est une option intéressante pour les Européens. Il dispose d’un écran OLED 144 Hz 6,56 pouces (FHD+) et d’un Dimensity 8020. Il est également classé IP68 et vous pouvez avoir un dos en similicuir, si c’est votre truc. L’appareil photo n’est pas aussi performant avec un écran principal de 50 MP (1/1,55, OIS) et un ultra large de 13 MP (120°), sans objectif zoom, plus une batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W.





Le Motorola ThinkPhone donne l’impression qu’il s’adresse davantage aux entreprises qu’aux particuliers. Pourtant, rien ne vous empêche d’obtenir ce téléphone Snapdragon 8+ Gen 1 avec un écran de 6,6 pouces à 144 Hz (FHD+) et une batterie de 5 000 mAh (68 W filaire, 15 W sans fil). Il a un principal de 50MP (1/1,5″, OIS) et un ultra large de 13MP (120°), plus un selfie de 32MP. Outre l’indice IP68, celui-ci est également conforme à la norme MIL-STD-810H.





Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.