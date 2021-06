Les téléphones LG qui pourraient faire surface : LG Stylo 7, LG K33 et K35

LG a mis en veilleuse son activité de smartphones, mais lorsque cela s’est produit, plusieurs nouveaux modèles étaient à différents stades de développement. Le LG Velvet 2 Pro était apparemment assez proche d’être prêt pour que LG ait produit quelques milliers d’unités, qu’il a vendues aux employés. Il y a quelques semaines, des détails sur le téléphone ont fait surface – un produit phare alimenté par S888 avec un design sans clé. Maintenant, quelques autres modèles sont apparus.

L’un d’eux est le LG Stylo 7, ce qui aurait été l’entrée 2021 dans la gamme de stylets de milieu de gamme de LG. Celui-ci aurait eu un chipset Snapdragon 662 – pas vraiment excitant, mais toujours une grosse mise à niveau par rapport à l’Helio P35 que le Stylo 6 présentait. Les 4 Go de RAM sont une autre mise à niveau par rapport au modèle existant, qui dispose de 3 Go.





LG Stylo 7 avec chipset Snapdragon 662, 4 Go de RAM et Android 11

La résolution de l’écran serait restée à 1 080 x 2 460 px (20,5: 9) et compte tenu de la densité de pixels, la diagonale de l’écran aurait probablement été la même aussi, un généreux 6,8 pouces. Un changement notable dans le rendu du téléphone est que la caméra selfie est dans un trou de perforation au lieu d’une encoche.

Nous avons vu des rendus du Stylo 7 dès l’année dernière, qui montrait également un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Il y avait apparemment aussi une version 5G en préparation, ce qui aurait nécessité un chipset différent (que nous ne connaissons pas).

Viennent ensuite deux entrées de la série K abordable, le LG K33 et le LG K35. Les deux sont alimentés par le Helio P35 (MT6765) et disposent de 3 Go de RAM. Les plans pour les deux incluent des écrans 720p+ (20:9), bien que le K35 soit légèrement plus sophistiqué avec une caméra selfie perforée au lieu d’une encochée. La diagonale de l’écran aurait probablement égalé celle du K31 à 5,7″.











LG K33 et LG K35 avec quelques spécifications de la console Google Play

Il n’est pas clair si le LG Stylo 7 ou les deux téléphones K sont déjà entrés en production. Il est clair, cependant, qu’ils n’apparaîtront jamais sur les tablettes des magasins.

La source