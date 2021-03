Les téléphones Google Pixel obtiennent plus d’enregistrements partageables, une meilleure caméra sous-marine et plus dans une nouvelle mise à jour

Le géant californien de Mountain View, Google, a publié une nouvelle mise à jour pour ses smartphones Pixel. La nouvelle fonctionnalité pour le Pixel 3 et les smartphones Google plus récents facilite le partage d’enregistrements audio, des ajouts pour améliorer l’appareil photo sous l’eau, un nouvel écran pour le coucher et de nouveaux fonds d’écran qui célèbrent différents moments culturels tout au long de l’année et la prochaine Journée internationale de la femme. .

Avec la nouvelle mise à jour, l’application Recorder sur les smartphones Google Pixel sera sauvegardée sur recorder.google.com, d’où elle pourra être partagée avec n’importe qui n’importe où. Le site propose les mêmes fonctionnalités de transcription et de recherche incluses dans l’application. « Sur recorder.google.com, vous pouvez écouter les enregistrements, voir les transcriptions et même rechercher dans les fichiers – vous obtenez toute l’expérience de lecture Recorder dans un lien partageable », a déclaré Google dans un article de blog. La nouvelle mise à jour permet également aux utilisateurs de Pixel de sauvegarder leurs enregistrements sur leur compte Google pour les protéger et y accéder facilement depuis n’importe quel appareil.

La mise à jour apporte également un meilleur support pour un boîtier de téléphone sous-marin vendu par Kraken Sports. Le boîtier, qui coûte 325 $ (environ 23 800 Rs) est un accessoire universel qui permet aux utilisateurs d’utiliser l’appareil photo de leur smartphone sous l’eau. Cet accessoire permettra désormais aux propriétaires de Pixel d’utiliser leur propre application de caméra native plutôt que l’application de Kraken, ce qui se traduira par des photos sous-marines de meilleure qualité.

Dans le cadre de la dernière mise à jour, les smartphones Pixel reçoivent également de nouveaux fonds d’écran qui célèbrent différents moments culturels tout au long de l’année avec des œuvres d’artistes du monde entier. Pour la Journée internationale de la femme le 8 mars, les smartphones Pixel ajouteront de nouveaux fonds d’écran illustrés par le duo espagnol Cachetejack, mettant l’accent sur la force et la transformation des femmes.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité appelée Smart Compose. Cette fonctionnalité utilise l’apprentissage automatique pour aider les utilisateurs à compléter leurs phrases au fur et à mesure de leur saisie. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour certaines applications de messagerie sur les smartphones Pixel.