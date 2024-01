Les téléphones Google Pixel inutilisables après la mise à jour du système de janvier 2024

Les propriétaires de smartphones Google Pixel signalent des problèmes après l’installation de la mise à jour du système Google Play de janvier 2024, incapables d’accéder à la mémoire interne de leur appareil, d’ouvrir l’appareil photo, de prendre des captures d’écran ou même d’ouvrir des applications.

Le problème est d’être signalé par les propriétaires de nombreux modèles Pixel, notamment les Google Pixel 5, 6, 6a, 7, 7a, 8 et 8 Pro, ce qui suggère qu’il ne se limite pas à une architecture matérielle particulière.





La cause première est inconnue, mais il s’agit probablement d’un problème logiciel avec la mise à jour du système Play de janvier 2024 que Google n’a pas encore identifié ni corrigé.

La plupart des solutions proposées par les utilisateurs concernés ne résolvent pas le problème, certains signalant le résoudre en effectuant une réinitialisation d’usine, auquel cas toutes les données sont perdues.

Cependant, ces recommandations proviennent des propriétaires de Google Pixel concernés plutôt que de Google lui-même, qui simplement reconnu ils sont conscients du problème et se penchent sur ce problème.

“Je me demande pourquoi ce n’est pas quelque chose qui explose, obligeant Google à trouver une solution. Dépenser autant d’argent pour un téléphone juste pour qu’il soit rendu inutilisable par une mise à jour est très aggravant”, un propriétaire concerné a posté sur les forums d’assistance Pixel Phone de Google.

Les mises à jour du système Google Play sont distinctes des correctifs de sécurité mensuels, tous deux accessibles via Paramètres > Sécurité et confidentialité > Système et mises à jour.

Google a introduit les mises à jour du système Play dans Android 10 comme un moyen de fournir des mises à jour de sécurité cruciales ainsi que des améliorations et des protections des composants du système sur les appareils qui n’exécutent pas le dernier niveau de correctif et ceux qui ont atteint la fin du support par l’OEM.

Ils sont servis directement par Google, en contournant les canaux de mise à jour OEM, et sont efficaces pour maintenir les anciennes versions d’Android compatibles avec les applications et les services Google modernes, et également relativement sûres.

Dans le cas des Pixels, il semble que Google ait déployé par étapes les mises à jour du système Play de janvier 2024, de sorte que tous les propriétaires de Pixel n’ont pas encore reçu la mise à jour problématique.

Si vous utilisez toujours une mise à jour plus ancienne (la dernière date du 1er novembre 2023), il est recommandé de rester dessus et de reporter l’application de la mise à jour de janvier 2024 jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse.

BleepingComputer a contacté Google pour un commentaire sur les problèmes signalés et leurs plans pour les résoudre, et un membre de l’équipe de presse de l’entreprise nous a envoyé ce qui suit :

Nous sommes conscients de ce problème et nous y réfléchissons. – Google

La même chose s’est produite il y a quelques mois

Bien que la nature du problème actuel n’ait pas encore été confirmée, des bugs de mémoire introduits par une mise à jour du système Play avaient déjà rendu les appareils Pixel complètement inutilisables en octobre 2023.

Google finalement adressé l’accès au stockage multimédia et les problèmes de redémarrage répétés en publiant une mise à jour le 7 novembre 2023. Cependant, à ce moment-là, de nombreux utilisateurs avaient déjà eu recours à une réinitialisation d’usine, perdant ainsi leurs données.

La récurrence de ce type de problème dans un laps de temps aussi court est assez préoccupante pour les utilisateurs d’appareils Pixel, qui ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités de leur téléphone.

La situation mine la confiance dans les processus d’assurance qualité de Google et suscite des inquiétudes quant à la rigueur des protocoles de validation et de test du géant de la technologie avant de déployer une mise à jour du système.

Mise à jour 1/25 – Ajout de la réponse de Google