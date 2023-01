Les téléphones Galaxy S23 de Samsung pourraient bénéficier d’une augmentation de prix

Si vous envisagiez de passer à la prochaine série Galaxy S23 de Samsung, vous devrez peut-être débourser plus d’argent qu’auparavant, selon l’endroit où vous vivez. Selon une source fiable, Roland Quandt, le prix des prochains téléphones phares de Samsung devrait augmenter dans certaines parties de l’Europe par rapport à son prédécesseur, la série Galaxy S22. Cependant, si vous vivez aux États-Unis, les prix devraient rester les mêmes.

Sur Twitter, Quandt Les prix affichés de la prochaine gamme de téléphones phares de Samsung en Espagne indiquent que le Galaxy S23 commencera à 959 euros pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’un Galaxy S23 Ultra avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûtera 1 589 euros. Selon Site espagnol de Samsung, le Galaxy S22 coûte 859 euros et le Galaxy S22 Ultra coûte 1 459 euros. Des hausses de prix similaires sont également attendues en Allemagne et en République tchèque. 9to5Google a signalé que les téléphones Galaxy S23 pourraient coûter 100 $ AUS de plus que la série S22.

Prix ​​S23 d’un détaillant espagnol : S23 8/128 959 euros

S23 8/256 1019 euros

S23+ 8/256 1209 euros

S23+ 8/512 1329 euros

S23 Ultra 8/256 1409 euros

S23 Ultra 12/512 1589 euros – Roland Quandt (@rquandt) 24 janvier 2023

Les rumeurs d’augmentations de prix surviennent alors que l’inflation persiste à des niveaux obstinément élevés, exerçant une pression à la hausse sur le prix des composants et des matières premières nécessaires à la construction d’un smartphone.

Samsung a annoncé qu’il organiserait son événement annuel Unpacked à San Francisco le 1er février, où il présentera probablement le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra haut de gamme si la société maintient le modèle qu’elle a suivi pour les trois dernières générations.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.