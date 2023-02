Les téléphones Galaxy S23 bénéficient de l’outil de retouche photo Lightroom de niveau professionnel d’Adobe

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits les plus populaires de Samsung.

Adobe et Samsung se sont associés pour atténuer les difficultés de la photographie avancée sur smartphone sur le nouveau Samsung Galaxie S23, S23 Plus et S23 Ultra Téléphone (s. Les smartphones utiliseront exclusivement le logiciel Lightroom d’Adobe pour gérer les photos au format brut que les pros et les passionnés préfèrent.

La plupart d’entre nous sont d’accord avec les vieux JPEG et HEIC, les formats que les téléphones utilisent pour stocker des photos. Mais les photos brutes, stockées dans le Format numérique négatifDNG, que Adobe a inventéoffrent une meilleure qualité d’image et une plus grande flexibilité d’édition lorsque vous souhaitez modifier l’exposition, la balance des couleurs, la netteté et d’autres facteurs.

Le problème est que les fichiers bruts sont également pénibles à gérer, c’est pourquoi le partenariat Samsung-Adobe – révélé exclusivement à CNET – est remarquable. Une fois que vous avez pris une photo avec Application d’appareil photo Expert Raw de Samsungvous pouvez les ouvrir directement dans Lightroom en un seul clic, ont déclaré les entreprises.

Bien que Lightroom ne soit pas préinstallé sur les téléphones, une invite encouragera les gens à l’installer, après quoi Lightroom sera l’éditeur de photos brutes par défaut, a déclaré Stephen Baloglu, chef du marketing de la photographie d’Adobe. La version téléphone de Lightroom peut être utilisée gratuitement, mais un ouvre certaines fonctionnalités premium et synchronise les photos avec les ordinateurs portables. Les téléphones Samsung seront livrés avec un essai gratuit de Lightroom de deux mois.

Le partenariat montre la croissance maturité de la photographie avancée sur smartphone. Les premiers smartphones avaient des appareils photo utiles mais pas impressionnants, mais maintenant ils sont assez bons pour remplacer les appareils photo traditionnels pour la plupart des gens, et la technologie de l’appareil photo est un argument de vente majeur pour les smartphones. C’est pourquoi le Le Galaxy S23 Ultra est livré avec un capteur de 200 mégapixelset pourquoi la prise de photos brutes est devenue importante pour tirer le meilleur parti du matériel de poche.

Lisser les bosses est important pour débloquer ce pouvoir. Lors de la prise de vue brute, il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, même si Google a aidé à lancer la technologie en ajoutant la prise en charge du format DNG à Android il y a des années, l’application Google Photos vous avertit d’une “prise en charge brute limitée” si vous essayez de modifier.

Adobe



Lightroom peut corriger les problèmes optiques tels que la distorsion avec des objectifs spécifiques, et Adobe a travaillé avec Samsung pour proposer des corrections d’objectif pour tous les objectifs avant et arrière du Galaxy S23, a déclaré Baloglu. Adobe a également fait cela dans le passé avec les anciens téléphones Samsung, ainsi que les iPhones et autres smartphones.

Lightroom d’Adobe est particulièrement adapté aux photos brutes. Sur les appareils photo haut de gamme traditionnels comme les reflex numériques et les modèles sans miroir, cela signifie capturer les données directement à partir du capteur d’image sans tout le traitement nécessaire pour les “cuire” dans un JPEG compact et facilement partagé.

Sur les téléphones, cependant, les capteurs d’image sont plus petits et la qualité d’image n’est pas aussi bonne. Les smartphones compensent avec des techniques de photographie informatique qui fusionnent plusieurs cadres en une seule photo. Cela peut considérablement améliorer la plage dynamique d’une photo – l’étendue des éléments clairs et sombres d’une scène – pour améliorer la qualité de l’image.

Les nouveaux téléphones de Google, Apple, Samsung et d’autres sont livrés avec une technologie brute de calcul qui effectue une partie de ce traitement mais qui produit un DNG. Cela équilibre la flexibilité des photos brutes avec la puissance de la photographie informatique.

L’une des nouvelles astuces du Galaxy S23 Ultra de Samsung utilise la technologie AI pour reconstruire les détails fins des photos prises à la résolution complète de 200 mégapixels. Cela est nécessaire car le capteur Isocell HP2 du téléphone utilise la technologie de regroupement de pixels qui combine les pixels en groupes 4×4 qui ne capturent qu’une seule couleur chacun. Les groupes de 16 pixels sont bons pour les photos en basse lumière mais compliquent les choses en haute résolution.

“Nous sommes ravis de voir l’innovation continue de Samsung pour offrir des expériences photographiques impressionnantes”, a déclaré Baloglu.

Étant donné que Lightroom synchronise les photos, les propriétaires de téléphones Samsung S23 peuvent obtenir leurs photos brutes sur le nouveau Samsung. Ordinateurs portables Galaxy Book 3 Ultra et Pro – ou d’ailleurs, sur n’importe quel Mac ou PC Windows. Sur les nouveaux PC Samsung, cependant, Lightroom sera accompagné d’une offre d’abonnement Lightroom gratuite de deux mois.