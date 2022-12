Les téléphones étaient ennuyeux en 2022. Voici pourquoi ils seront plus intéressants en 2023

Quinze ans après la sortie du premier iPhone, les entreprises technologiques sont dans une sorte de malaise. Et qui peut les blâmer? Il devient vraiment difficile d’égayer une dalle de verre sur un rectangle de métal. Bien que 2023 ne semble pas changer la donne, il y a quelques fonctionnalités à attendre qui élèvent néanmoins la barre pour les superordinateurs dans nos poches.

Certaines des avancées téléphoniques de l’année prochaine sont attendues depuis longtemps, comme le passage possible de l’iPhone aux chargeurs USB-C (en partie parce qu’Apple est en train d’être forcé par les régulateurs européens). D’autres appareils amélioreront probablement les programmes informatiques d’intelligence artificielle qui améliorent l’apparence de vos photos, le Wi-Fi et les radios cellulaires qui les transmettent à Internet et l’écran sur lequel vous les voyez. C’est au moins un peu plus excitant que la poignée d’innovations que nous avons eues cette année.

Nous nous sommes tous habitués aux ajustements et aux améliorations que les entreprises apportent aux téléphones pour améliorer la vitesse de leurs puces de traitement, la qualité de leurs appareils photo et la beauté de leurs écrans. Bien sûr, Apple a peut-être introduit Dynamic Island qui cache les encoches et une nouvelle fonctionnalité SOS par satellite pour son iPhone 14 à 800 $, promesse de tranquillité d’esprit si vous êtes pris dans une urgence sans service cellulaire. Samsung a peut-être mis son stylet S-Pen à la disposition des personnes désireuses de débourser 1 200 $ pour son Téléphone S22 Ultra. Et le Rien Téléphone 1 a peut-être amélioré le créneau 5G abordable avec un design éclairé par LED. Mais sinon, cette année a été une mince sélection de nouveaux téléphones passionnants.

“Je pense que la seule chose importante qui a changé cette année, ce sont les mises à niveau des appareils pliables”, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez Industry Watcher IDC. La plupart des téléphones viennent de voir des améliorations progressives, a noté Popal, une évaluation en contraste frappant avec le président de Samsung TM Roh disant la série S22 de la société possède des “capacités de caméra révolutionnaires”, et le PDG d’Apple, Tim Cook, appelle la gamme iPhone 14 “les meilleurs iPhones que nous ayons jamais créés”.

En fin de compte, la promesse d’un nouveau téléphone vraiment excitant peut reposer sur une technologie qui est encore dans des années. L’un des meilleurs exemples est venu cette année lorsque LG a annoncé un écran extensible, soulevant la possibilité qu’au lieu de transporter de gros téléphones encombrants partout, nous pourrions simplement étirer les plus petits lorsque nous voulions plus d’écran. LG n’est pas seul. Motorola a présenté un appareil conceptuel avec un écran enroulable plus tôt cette année, ce qui signifie que nous pourrions obtenir un nouveau type d’écran flexible dans un facteur de forme portable à un moment donné.

Mais même si nous ne nous attendons pas à des sauts générationnels dans les téléphones de l’année prochaine, voici ce qui va s’améliorer pour ces gadgets omniprésents.

Patrick Hollande/Crumpe



Les pliables arrivent pour le niveau supérieur

Samsung de cette année Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4 étaient des mises à niveau incrémentielles de leurs prédécesseurs. Ni l’un ni l’autre n’ont vu de baisse de prix, mais ils ont obtenu la fonctionnalité S Pen, un meilleur logiciel et des charnières améliorées, mettant les erreurs des premiers pliables de Samsung encore plus loin dans la vue arrière. L’année prochaine, attendez-vous à plus de la même chose : les meilleurs pliables à ce jour (avec des mises à niveau progressives), mais pas encore dans les gammes de prix de nombreux acheteurs.

Cela peut convenir aux personnes qui achètent des téléphones plus chers, a déclaré Popal. Alors qu’il n’y a encore qu’une tranche de 1,24 milliard de téléphones expédiés en 2022, les ventes de pliables ont doublé par rapport à l’année dernière, pour atteindre 16 millions d’appareils en 2022, et ce chiffre devrait continuer à grimper. Étant donné que les pliables les moins chers, comme le Samsung Z Flip 4 à 999 $, ont le même prix qu’un iPhone 14 Pro, il n’est pas surprenant que de plus en plus d’acheteurs de téléphones haut de gamme commencent à échanger leurs téléphones plats contre des téléphones pliables.

Ils sont probablement plus désireux d’acheter des téléphones plus chers avec certaines des meilleures offres promotionnelles que nous ayons vues de la part des opérateurs depuis des années, ce qui permet aux consommateurs d’économiser jusqu’à 1 000 $ sur le prix catalogue dans le cadre d’un contrat de service pluriannuel. C’est suffisant pour obtenir un nouveau Z Flip 4 gratuitement, ou réduire le prix d’un Z Fold 4 à une facture mensuelle gérable.

Encore plus de consommateurs sont susceptibles de changer si un nouvel appareil défie Samsung pour le titre de pliable le moins cher. TCL avait mis de côté son produit presque prêt pour le marché Projet Chicago pliable à clapet parce que la société ne pouvait pas baisser le prix en dessous de 700 $, ce qui correspondrait aux prix de ses autres téléphones. Bien qu’il n’y ait pas de rumeur selon laquelle un pliable moins cher arrivera probablement en 2023, nous savons que le prochain Motorola Razr peut avoir un prix inférieur que ses prédécesseurs. Le premier pliable à descendre en dessous des prix premium pourrait définir la barre pour les futurs appareils à affichage flexible.

Andrew Lanxon/Crumpe



Ce qui s’en vient pour les téléphones plats

Il existe quelques prédictions pour l’année prochaine en ce qui concerne les téléphones traditionnels, mais elles n’impliquent pas exactement des changements de génération.

Apple sera obligé de remplacer ses ports Lightning vieillissants par USB-C d’ici 2024, et la société pourrait le faire cette année. Des rumeurs ont suggéré pendant des années qu’Apple allait faire le changement, mais maintenant il y a un délai imposé par l’UE. Sinon, dans la série de l’année prochaine, supposée s’appeler la gamme iPhone 15, la société pourrait emballer son modèle Pro Max le plus cher avec plus de fonctionnalités et le renommer iPhone Ultra pour le distinguer de son homologue iPhone Plus à grand écran plus abordable, selon Bloomberg.

Les téléphones Android poursuivront leur lente marche vers l’amélioration. L’accent mis par Samsung sur l’amélioration des appareils photo pourrait l’amener à utiliser un appareil photo 200MP dans son prochain téléphone S23 Ultra, selon Le leaker Ice Universe, en hausse par rapport à l’appareil photo principal de 108 MP du S22 Ultra de cette année. Et bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de rumeurs sur la série Pixel 8, nous pouvons nous attendre à ce que Google trouve de nouvelles façons d’utiliser les chipsets Tensor des téléphones pour effectuer des exploits auparavant impossibles, comme la fonction Magic Eraser effaçant les choses indésirables sur les photos, qui a fait ses débuts dans le Pixel 7 de cette année.

Cela peut sembler être de petites améliorations par rapport aux téléphones de l’année dernière, mais il convient de souligner que la plupart des gens n’achètent pas de nouveaux téléphones chaque année. Grâce aux contrats de deux et trois ans des opérateurs et à la hausse du coût des téléphones, les consommateurs mettent autant de temps à se mettre à niveau. Quand ils optent pour un nouvel appareil, cela fait assez longtemps que les progrès sont perceptibles.

Bien qu’à seulement quelques années d’intervalle, pensez au passage des doubles caméras arrière de l’iPhone X aux triples tireurs et aux côtés carrés de l’iPhone 12 Pro, et de cela à l’île dynamique limitant l’encoche et à l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro, dit Popal.

“[Phones] ont déjà fait tant de chemin, et d’année en année, nous ne voyons pas vraiment cela “, a déclaré Popal. Le rythme rapide des innovations au début de l’ère des smartphones donne l’impression que nous avons ralenti. “En tant qu’industrie ou en tant que consommateur, nous avons en quelque sorte été gâtés.”

Samsung



Téléphones au-delà de 2023

Si nous voulons un véritable changement dans les téléphones, nous devrons attendre ce qui se passera au-delà de 2023. Les nouvelles technologies pourraient changer la façon dont nous interagissons avec nos téléphones et les utilisons.

Cela pourrait nous conduire dans un territoire vraiment nouveau. Même la science-fiction n’a pas proposé beaucoup d’idées au-delà de transporter dans nos poches un rectangle bourré de technologie qui nous relie au monde. Nous transportons essentiellement un tricordeur de Star Trek, un datapad portable de Star Wars et l’assistant personnel dans un écouteur de Her – le tout regroupé dans un seul gadget.

Ici, plus près de notre propre siècle, il y a des idées qui bouillonnent à la surface. La prochaine prime Puces Qualcomm Snapdragon peut augmenter la confidentialité en masquant les notifications lorsque le téléphone voit d’autres personnes survoler votre écran, tandis que les avancées de l’IA continuent d’ajouter des filtres et des effets sur toutes nos photos et chats vidéo en direct. Google et Apple se précipitent pour ajouter plus de fonctionnalités AR dans leurs applications de navigation, ainsi que pour faire des téléphones les pièces maîtresses de l’achat en tapant pour payer et du déverrouillage à distance des voitures et des maisons intelligentes. Attendez-vous donc à ce que les logiciels mobiles mettent plus de contrôle sur votre vie numérique à portée de main. Et dans le cas d’Apple, attendez-vous à ce qu’il exploite Lidar pour mieux cartographier le monde réel, comme l’a rapporté Lisa Eadicicco de CNET.

D’autres pliables pourraient également arriver. Samsung a montré de nombreux différents concepts au CES dans les années passées, certains avec des écrans à trois volets et d’autres avec des panneaux transparents. Ceux-ci sont plus éloignés et ne viendront probablement pas l’année prochaine, mais au CES 2023 en janvier, nous pourrions voir des concepts plus alléchants qui donnent une idée de la façon dont les appareils portables pourraient étendre leurs fonctionnalités.

Là encore, peut-être que l’avenir des téléphones sera dans ce à quoi ils se connectent – les montres intelligentes et les maisons intelligentes, bien sûr, mais aussi les lunettes AR. Certaines rumeurs disent que nous allons obtenez enfin nos lunettes Apple en 2023, solidifiant nos téléphones comme points d’ancrage vers des moyens technologiques plus dynamiques de voir le monde. D’autres entreprises préparent leurs propres lunettes AR pour le moment Apple normalise la nouvelle technologie.

En tant que célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo prédit, nous pourrions avoir tous nos iPhones remplacés par des lunettes AR dans une décennie, alors peut-être que les jours sont comptés pour que les téléphones soient au centre de nos vies mobiles. Jusque-là, nous continuerons à suivre comment ils s’intègrent à de plus en plus de nos expériences quotidiennes, une innovation technologique à la fois.