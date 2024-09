Les téléphones et tablettes Galaxy bénéficient de la fonctionnalité de continuité des appels de Google

Il y a quelques mois, Google a annoncé la première vague d’appareils qui prendront en charge sa fonction de continuité des appels appelée Call Casting. Cette fonctionnalité est désormais déployée sur des millions de smartphones et de tablettes Galaxy.

Les téléphones et tablettes Galaxy commencent à bénéficier de la fonction Call Casting de Google

La fonctionnalité Call Casting de Google pour les appareils Android est désormais disponible (via 9To5Google) sur les smartphones et tablettes Galaxy. Elle permet de prendre des appels sur n’importe quel appareil connecté au même compte, comme sur l’iPhone. Ainsi, si vous avez un téléphone et une tablette, et si vous recevez un appel sur votre téléphone pendant que vous regardez des vidéos sur votre tablette, vous pouvez répondre à l’appel depuis votre tablette.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez accéder à Paramètres » Google » Tous les services » Appareils et partage » Services multi-appareils et activer le ‘Utiliser des services multi-appareils‘ basculer et le ‘Appeler le casting » basculer sur cet écran.

Cette fonctionnalité sera disponible sur tous les appareils Galaxy (ou autres appareils Android) fonctionnant sous Android 11 (ou plus récent) et disposant de la dernière version (24.35.30) des services Google Play. Cependant, tous les téléphones et tablettes Galaxy ne bénéficieront pas immédiatement de cette fonctionnalité, et il faudra peut-être quelques jours, voire quelques semaines, pour que cette fonctionnalité atteigne votre appareil Galaxy.

Google propose également une autre fonctionnalité appelée Partage Internet. Elle permet à vos appareils de se connecter au point d’accès Wi-Fi de l’autre sans avoir besoin d’un mot de passe. Cependant, cette fonctionnalité ne semble pas être active sur les téléphones et tablettes Galaxy.

Cela peut être dû au fait que Samsung dispose de sa propre fonctionnalité de point d’accès automatique qui fonctionne sur les appareils Galaxy connectés au même compte Samsung ou sur les appareils des membres de votre famille.

Samsung dispose également de sa propre fonction de continuité des appels. Elle s’appelle Appelez et envoyez des SMS sur d’autres appareils et vous permet de passer des appels et d’envoyer et de recevoir des messages sur votre montre, tablette ou ordinateur en utilisant le numéro de téléphone de votre téléphone, à condition que tous les appareils soient connectés au même compte Samsung.

Pour accéder à la fonctionnalité et la configurer, ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone Galaxy et accédez à l’ Appareils connectés » Appelez et envoyez des SMS sur d’autres appareils appareils menu.