Les téléphones et ordinateurs portables Samsung Galaxy bénéficient d’une nouvelle fonctionnalité Phone Link: sites Web récents

Les téléphones Samsung Galaxy sont généralement les premiers à obtenir de nouvelles fonctionnalités activées dans l’application Phone Link de Microsoft qui connecte les appareils Android aux ordinateurs Windows. Il existe un nouveau appelé “Sites Web récents” qui vous permet de continuer facilement votre dernière session de navigation depuis votre téléphone sur votre ordinateur portable Galaxy Book.

Son fonctionnement est assez simple : il suffit d’ouvrir l’application Phone Link (ou d’utiliser le menu déroulant de la barre des tâches) et vous verrez une liste des derniers sites que vous avez visités sur votre téléphone Galaxy. Vous pouvez appuyer sur un site individuel ou sur Ouvrir tout pour les charger dans le navigateur de votre ordinateur portable.

Voici une démo :





Ce n’est qu’un avant-goût des nouvelles fonctionnalités à venir, Samsung déballera la série Galaxy S23 et les nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book3 le 1er février et il taquine qu’il a plus de fonctionnalités de connectivité dans sa manche.

Cela dit, cette fonctionnalité n’est pas liée à une version particulière du téléphone Galaxy ou du Galaxy Book. Une mise à jour pour le Application Phone Link (sous Windows) et le Lien vers l’application Windows (sur Android) est en cours de déploiement. Une fois que vous avez mis à jour les deux applications et connecté vos appareils, vous devriez pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité Sites Web récents.