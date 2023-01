Les téléphones économiques viennent de recevoir une mise à niveau majeure pour 2023

La dernière vague de téléphones à moins de 200 $ de Samsung et TCL, qui a fait ses débuts à CES 2023, bénéficient d’une amélioration indispensable qui les rend plus faciles à utiliser. Les deux sociétés ont lancé des téléphones soucieux des coûts qui commencent par 64 Go de stockage intégré, doublant les 32 Go généralement observés dans les smartphones coûtant moins de 200 $. Dans le cas du Série TCL 40certains téléphones sont même livrés avec 128 Go d’espace – le montant de départ souvent trouvé sur les smartphones plus chers.

Je ne peux pas exagérer à quel point il est important de simplement doubler l’espace de stockage. Alors que les téléphones moins chers ont souvent la possibilité d’étendre leur capacité de stockage avec une carte microSD, les acheteurs axés sur les prix ne veulent généralement pas payer plus pour rendre leur téléphone plus facile à utiliser. Pendant tout ce temps, nous nous attendons à ce que les téléphones exécutent un nombre toujours croissant d’applications prenant en charge les SMS, les appels vidéo, les médias sociaux et les jeux. Lorsque je déplace la sauvegarde de mon téléphone Android entre des appareils dotés de 32 Go de stockage, il me reste environ 3 Go d’espace. Je dois soit supprimer des choses, soit saisir une carte microSD.

Andrew Hoyle/Crumpe



Ces appareils reçoivent désormais également de meilleurs appareils photo. Et même s’ils ne gagneront probablement aucun concours photo, la taille des fichiers pour les photos et les vidéos enregistrées sur ces appareils photo a augmenté. Par exemple, tous les téléphones de la série TCL 40 coûtent moins de 220 $ et disposent d’un appareil photo principal de 50 mégapixels. Les appareils photo à haute résolution signifient généralement des fichiers photo et vidéo plus volumineux. Bien que l’espace de stockage n’ait pas été confirmé pour le TCL 408 à 129 $, l’option la plus abordable du groupe, il a été annoncé que le TCL 40 SE à 169 $ dispose de 128 Go d’espace.

Le Samsung Galaxy A14 5G à 200 $, qui remplace les Galaxy A13 à 190 $ et A13 5G à 250 $ l’année dernière, va plus loin. La caméra frontale de 13 mégapixels de l’A14 a plus du double de la résolution de la caméra selfie de 5 mégapixels de l’A13 5G. Heureusement, le nouveau téléphone Samsung est livré avec 64 Go de stockage, ce qui est une grande amélioration par rapport au 4G A13 qui avait 32 Go. Le Galaxy A14 dispose également de NFC pour les paiements sans contact, ce qui est formidable de voir enfin arriver à ce prix inférieur. Les paiements sans contact sont devenus une option standard pour la plupart des achats en magasin et des systèmes de transit, et il est dommage que de nombreux téléphones à bas prix ne le prennent toujours pas en charge.

TCL



De quoi les téléphones à moins de 200 $ ont-ils encore besoin

Bien que je sois ravi de voir des téléphones moins chers avec plus d’espace de stockage, j’espère toujours que les téléphones de cette gamme de prix bénéficieront d’une meilleure prise en charge des logiciels et des mises à jour de sécurité. Samsung offre le meilleur actuellement disponible, avec la prise en charge de deux mises à jour logicielles majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité pour l’A14. D’autres sociétés comme TCL fournissent généralement une mise à jour logicielle majeure et deux ans de prise en charge des mises à jour de sécurité pour les téléphones moins chers. C’est troublant parce que les gens conservent leurs appareils plus longtemps, évitant les cycles de mise à niveau de téléphone de deux ans et retardant des achats plus importants en période d’incertitude économique. Un appareil qui perd au minimum la prise en charge des mises à jour de sécurité pourrait être exposé à des vulnérabilités de données qui surgissent. Bien qu’un argument puisse être avancé que puisque les téléphones coûtent si peu, la plupart des acheteurs pourraient simplement en acheter un nouveau une fois que le téléphone cesse de recevoir des mises à jour.

Nous testerons ces appareils à moins de 200 $ dès qu’ils seront disponibles, et nous espérons voir davantage de fonctionnalités fonctionnelles, telles que l’augmentation de la capacité de stockage, qui peuvent aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur téléphone, quel que soit leur budget.