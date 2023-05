Les téléphones devraient être interdits dans les écoles pour lutter contre les dommages causés par la pornographie – ont déclaré les députés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les smartphones devraient être interdits dans les écoles pour lutter contre les «dommages» causés par les enfants qui regardent de la pornographie, ont entendu des députés.

Les militants ont déclaré au Comité des femmes et des égalités de la Chambre des communes que les écoles devraient retirer les téléphones des enfants afin de réduire leur exposition à la pornographie en ligne et de les empêcher de « upskirter » d’autres élèves.

Les écoles pourraient faire plus pour éduquer les élèves et les parents sur les dangers de la pornographie et ses liens avec la violence à l’égard des femmes et des filles, ont déclaré les députés.

Lucy Marsh, de l’association caritative Family Education Trust, a déclaré : « Tant que nous n’aborderons pas le fait que les enfants regardent de la pornographie, nous n’allons jamais résoudre le problème de la violence à l’égard des femmes, car tant que les enfants auront accès aux smartphones, ils pouvoir le visualiser.

«Je pense vraiment que nous devons examiner si les enfants ont accès aux smartphones et devraient-ils être à l’école pour cela? Pour cela, je dirais que la réponse est non. Je ne pense pas que les smartphones devraient être dans les écoles.





Peu importe les contrôles que vous avez sur le smartphone de votre propre enfant, si un autre enfant de cette école n’a aucun contrôle sur son téléphone, votre enfant peut être exposé à du porno hardcore à l’heure du déjeuner. Tanya Carter, Safe Schools Alliance Royaume-Uni

« Je pense qu’en fait, nous devrions envisager d’interdire complètement aux enfants d’en avoir [smartphones] à l’école parce que cela résoudrait certains des problèmes de choses comme les enfants filmés en train de se changer ou d’être filmés dans les toilettes ou sous la jupe, et des choses comme ça, cela résoudrait une partie du problème.

Ses commentaires interviennent après que le commissaire à l’enfance d’Angleterre a appelé à des protections en ligne plus solides pour les enfants après que ses recherches ont révélé que des actes de violence sexuelle couramment trouvés dans la pornographie étaient référencés dans la moitié des transcriptions d’entretiens avec la police concernant des cas d’abus sexuels entre enfants.

Dame Rachel de Souza a déclaré que son rapport, publié cette semaine, indiquait un examen plus approfondi de certains des cas trouvés d’enfants suggérant des liens directs entre l’exposition à la pornographie et les comportements sexuels préjudiciables.

Lorsqu’on lui a demandé si le programme actuel d’éducation sur les relations, le sexe et la santé (RSHE) en faisait assez pour aider à lutter contre la misogynie et la violence à l’égard des femmes et des filles, Mme Marsh a répondu: «Pas du tout. Nous constatons d’énormes dégâts causés par les enfants qui regardent de la pornographie.

Elle a déclaré au Comité des femmes et des égalités : « Je pense que les écoles ne s’attaquent pas au fait que cela fait du mal aux enfants en leur permettant de nouer des relations saines lorsqu’ils sont adultes. »

Mme Marsh a ajouté que les écoles pourraient organiser des séances pour les parents sur les «dangers» de la pornographie, car elle a suggéré que certains parents «nient probablement que leurs enfants ne regardent pas cela».





Nous constatons d’énormes dégâts avec les enfants qui regardent du porno Lucy Marsh, le Family Education Trust

Tanya Carter, du groupe de campagne Safe Schools Alliance UK, a également appelé les écoles à éduquer les parents sur « le volume considérable de pornographie en ligne ».

Elle a déclaré mercredi aux députés: «Chez Safe Schools, nous pensons que les smartphones ne devraient absolument pas être dans les écoles.

« Une fois que vous avez des smartphones dans les écoles, chaque enfant de cette école est aussi protégé que l’enfant le moins protégé de cette école.

« Peu importe les contrôles que vous avez sur le smartphone de votre propre enfant, si un autre enfant de cette école n’a aucun contrôle sur son téléphone, votre enfant peut être exposé à du porno hardcore à l’heure du déjeuner. »

En mars, Rishi Sunak a annoncé que le gouvernement présenterait un examen du RSHE dans les écoles.

Cela est venu après que la députée conservatrice Miriam Cates a affirmé que certains élèves avaient été soumis à des cours sur les relations et l’éducation sexuelle qui sont «inadaptés à l’âge, extrêmes, sexualisants et inexacts».

Au cours du comité, Mme Carter a appelé à une « enquête publique » sur la situation car elle a déclaré que le groupe de campagne avait entendu « beaucoup de parents » qui ne peuvent pas avoir accès au matériel pédagogique du programme RSHE.

Elle a ajouté : « Absolument, nous voulons que les enfants aient une éducation qui leur profite, mais certains des matériaux que nous avons vus ne sont vraiment pas bénéfiques pour les enfants.