Les OnePlus 9 et 9 Pro, quant à eux, sont alimentés par le SoC Snapdragon 888 et sont des téléphones similaires avec différents écrans, configurations de caméra et vitesses de charge sans fil. Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées des OnePlus 9 et 9 Pro.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy