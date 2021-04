L’avocat des 22 femmes poursuivant Deshaun Watson a déclaré une fois de plus que le quart-arrière de la NFL avait «non envoyé» ou supprimé des messages sur Instagram et poursuivait deux des téléphones de Watson dans le but de les récupérer.

L’avocat, Tony Buzbee, a porté l’accusation après que l’avocat de Watson, Rusty Hardin, a déclaré jeudi lors d’une comparution devant le tribunal que les clients de Buzbee avaient également supprimé ou modifié des messages sur les réseaux sociaux. Tous ces messages sont considérés comme des preuves qui pourraient aider à montrer si la star des Houston Texans s’est livrée à une inconduite sexuelle avec ces femmes lors de séances de massage.

«Une fois que nous aurons ces téléphones, que vous ayez supprimé quelque chose ou non, Deshaun Watson, nous saurons tout ce que vous avez écrit, dit et envoyé», a déclaré Buzbee lors d’une conférence judiciaire jeudi à Houston qui a été retransmise en direct. «Et la même chose est vraie de notre côté.»

Hardin a déclaré au tribunal jeudi qu’il pensait que certains des plaignants «avaient détruit et modifié certaines de leurs publications précédentes». Il a également dit qu’il craignait que cela continue à se produire sans une ordonnance du tribunal.

Buzbee a répondu que Hardin avait «carrément tort» et a déclaré qu’il avait envoyé une lettre à l’équipe juridique de Watson pour préserver les deux téléphones de Deshaun Watson «que je sais qu’il possède».

«Et je sais qu’après avoir envoyé cette lettre, Deshaun Watson n’a pas envoyé… ses messages Instagram à beaucoup de mes clients.»

Un des clients de Buzbee a intenté une action en justice fin mars selon laquelle Watson «supprimait les messages Instagram» à la suite des poursuites contre lui.

Hardin a ensuite publié une déclaration en réponse:

«Deshaun supprime régulièrement les anciens messages Instagram. Cela dit, il n’a supprimé aucun message depuis le 15 mars, la veille du premier procès. »

Les deux parties avaient envoyé des avis à l’autre pour conserver les preuves. Après avoir écouté les deux parties, le juge Rabeea Sultan Collier n’a pas pris de mesures supplémentaires sur la question.

«Je suis convaincue que les avocats comprennent qu’il y a des sanctions sévères pour détruire ou modifier des preuves», a-t-elle déclaré dans le comté de Harris, au Texas. «Et il semble que les deux parties aient envoyé des avis de préservation des preuves à l’autre partie.»

Elle a déclaré que le tribunal traitera des problèmes de destruction des preuves s’ils se présentent.

Watson, 25 ans, fait face à des poursuites civiles par 22 femmes qui l’ont accusé d’inconduite sexuelle lors de séances de massothérapie en 2020 et au début de 2021, dont deux qui disent les avoir forcées à pratiquer des relations sexuelles orales. Hardin a publié une déclaration cette semaine selon laquelle les 22 femmes mentent et l’a également décrite comme une ponction d’argent dans les documents judiciaires déposés lundi. Hardin a précédemment déclaré qu’il y avait «parfois des rencontres consensuelles» impliquant Watson.

Les incidents auraient eu lieu dans quatre États différents, principalement dans la région de Houston. Beaucoup allèguent des détails similaires dans leurs poursuites – Ils ont dit qu’ils ne connaissaient pas Watson avant de les contacter pour des services de massage sur Instagram et que Watson s’est exposé et les a amenés à toucher ses organes génitaux pendant les séances.

Les femmes n’ont pas contacté initialement la police et se sont plutôt rendues à Buzbee, qui a intenté une action en leur nom pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires. La police de Houston et la NFL enquêtent sur l’affaire.

Hardin a également déclaré jeudi que son équipe juridique n’avait pas encore été en mesure d’identifier quatre des plaignants et avait demandé à Buzbee les numéros de sécurité sociale et de permis de conduire pour savoir qui poursuivait Watson. Buzbee a dit qu’il réglerait le problème avec Hardin.

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com