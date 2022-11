Les téléphones compatibles Wi-Fi 7 arrivent d’ici la fin de 2022, alimentés par une puce MediaTek

Les routeurs et les appareils sont toujours en cours de déploiement avec Wi-Fi 6 et WiFi 6E compatibilité, mais les premiers téléphones prenant en charge la prochaine génération de technologie Internet sans fil seront bientôt commercialisés – et ils arboreront un chipset MediaTek.

Le dernier silicium haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9200, alimentera probablement certains des meilleurs téléphones à sortir de Chine. La puce promet plusieurs avancées par rapport à son prédécesseur, le Dimension 9000comme un score de vitesse multicœur 10% plus rapide sur Geekbench 5.0, 32% de meilleures performances GPU et une refonte intérieure conduisant à 25% d’énergie consommée en moins.

Mais sa plus grande avancée sera de permettre aux téléphones de se connecter aux routeurs et aux points d’accès à l’aide du Wi-Fi 7 – un nom qui n’a même pas été officiellement établi par la W-iFi Alliance, bien que l’écriture ait été sur le mur pour le nom de la prochaine norme 802.11be.

Cela rend MediaTek plus tourné vers l’avenir que ses concurrents. Les premiers téléphones à utiliser la nouvelle puce seront lancés avant la fin de l’année, nous n’aurons donc pas longtemps pour voir à quel point cela place l’entreprise devant des rivaux comme Qualcomm et ses puces Snapdragon qui sortent dans les marques qui sortent des téléphones en Occident. .

Cela dit, on ne sait pas quand nous verrons même les avantages du Wi-Fi 7. Il faudra un certain temps avant qu’il ne soit établi, sans parler des routeurs et autres appareils qui le prennent en charge. Lorsqu’il arrivera, il devrait offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 30 Gbps, ce qui est bien plus rapide que les 4,8 Gbps du Wi-Fi 6E qu’il finira par remplacer. Cependant, avec des vitesses de téléchargement médianes oscillant juste en dessous de 200 Mbps aux États-Unis, selon le fournisseur auprès duquel vous obtenez votre connexion Internet, c’est aussi beaucoup plus rapide que n’importe qui aura besoin pour son réseau domestique de sitôt.

Mais les consommateurs continuent de passer au Wi-Fi 6E, la norme améliorée pour le WiFi 6 qui étend l’accès au spectre 6 GHz pour des vitesses plus rapides supérieures à 6 GHz en plus des spectres 2,4 GHz et 5 GHz existants. Malgré la révélation du Wi-Fi 6E en 2020, les consommateurs n’ont pas suffisamment mis à niveau leurs appareils et ordinateurs pour profiter de la bande passante plus large du nouveau spectre.

Pourtant, équiper les téléphones de puces compatibles Wi-Fi 7 signifie qu’ils seront prêts pour les vitesses plus rapides et la meilleure bande passante de l’Internet sans fil une fois que les consommateurs auront la possibilité de se mettre à niveau.