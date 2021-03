Realme a enfin lancé sa série Realme 8 qui comprend le modèle régulier aux côtés du Realme 8 Pro. Les nouveaux smartphones sont proposés à un prix inférieur à 20 000 roupies en Inde et concurrenceront les appareils populaires de Xiaomi et de Samsung. Notamment, le Realme 8 Pro qui dispose d’un appareil photo principal de 108 mégapixels prendra le Redmi Note 10 Pro qui comprend également des spécifications et un prix similaires. Si vous envisagez d’acheter l’un des smartphones, voici une comparaison de leurs spécifications, fonctionnalités et prix en Inde. Le Realme 8 Pro a été mis en vente pour la première fois dans le pays plus tôt dans la journée. Xiaomi a vendu la série Redmi Note 10 via plusieurs ventes flash regroupées avec des offres et des offres.

Conception: Realme 8 Pro et Redmi Note 10 Pro Max sont livrés avec un système à quatre caméras à l’arrière et une découpe perforée à l’avant pour la caméra selfie. Le Realme 8 Pro dispose d’un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces avec 1000 nits de luminosité maximale et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Il est disponible dans les options de couleur Infinite Black et Infinite Blue avec une variante Illuminating Yellow à venir. En revanche, le téléphone fabriqué par Xiaomi dispose d’un écran Super AMOLED Full-HD + de 6,6 pouces relativement plus grand (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1200 nits de luminosité maximale. Le smartphone est disponible dans les options de couleur Dark Night, Vintage Bronze et Glacial Blue.

Processeur et performances: Sous le capot, il y a un processeur Qualcomm Snapdragon 720G avec GPU Adreno 618 sur le nouveau Realme 8 Pro. Le processeur Qualcomm est en outre couplé avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui est extensible via un emplacement pour carte microSD. Le Redmi Note 10 Pro Max contient le chipset octa-core Qualcomm Snapdragon 732G, associé au GPU Adreno 618, jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le stockage intégré est extensible jusqu’à 512 Go avec un emplacement microSD dédié. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi, et le téléphone recevra «bientôt» le MIUI 12.5 via une mise à jour OTA.

Appareils photo: En termes d’optique, le Realme 8 Pro est livré avec une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite un capteur principal Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels, un tireur grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un monochrome de 2 mégapixels. tireur. À l’avant, il y a un jeu de tir Sony IMX471 de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. La caméra principale du téléphone est capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 ips.

D’autre part, la configuration de la caméra arrière quadruple sur le Redmi Note 10 Pro Max comprend le même capteur ISOCELL HM2 principal de 108 mégapixels de Samsung pour des images HDR détaillées. La configuration de l’appareil photo comprend également un appareil photo super macro de 5 mégapixels, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies, il y a un appareil photo de 16 mégapixels à l’intérieur de la découpe de perforation. L’application appareil photo est livrée avec des modes préchargés tels que le mode nuit 2.0, le mode Magic Clone, le mode longue exposition et le mode vidéo pro.

Autres caractéristiques: Les deux smartphones ne prennent pas en charge la 5G. Le Realme 8 Pro est livré avec une batterie de 4500 mAh prenant en charge la solution de charge rapide SuperDart Charge de 50 W. Fait intéressant, la boîte est livrée avec un chargeur rapide de 65 W. Le Redmi Note 10 Pro Max est livré avec une batterie de 5020 mAh qui est censée durer deux jours avec une utilisation standard. La boîte comprend un chargeur rapide de 33 W qui charge le téléphone à 59% en seulement 30 minutes.

Prix: En termes de prix, le prix du Realme 8 Pro en Inde commence à Rs 17 999 pour la variante de base 6 Go + 128 Go et le modèle 8 Go + 128 Go coûte Rs 19 999. Le prix du Redmi Note 10 Pro Max en Inde commence à Rs 18 999 pour le modèle de base 6 Go + 64 Go et passe à Rs 19 999 pour l’option 6 Go + 128 Go. Le modèle haut de gamme de 8 Go de RAM et 128 Go porte une étiquette de prix de Rs 21 999.