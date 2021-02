Les prix des téléphones intelligents en Inde pourraient connaître une hausse à court terme, après que le gouvernement central a annoncé la suppression des principales exemptions pour les fabricants de téléphones mobiles et d’électronique en Inde. Dans le discours du budget de l’Union 2021, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré la réduction des exonérations dans le secteur manufacturier, imposant 2,5% de droits de douane sur les composants, pièces et sous-pièces importés d’autres pays dans le but de faire pression pour une «plus grande valeur nationale ajout »du secteur. Entre autres domaines, le budget de l’Union 2021 a imposé un droit de douane de 2,5% sur des domaines tels que les circuits imprimés, les composants d’appareils photo et les connecteurs pour téléphones mobiles, qui étaient jusqu’à présent exonérés de droits d’importation.

Réagissant à cette décision, Navkendar Singh, directeur de la recherche pour les appareils mobiles chez IDC Inde, déclare que cette décision pourrait entraîner une augmentation proportionnelle des prix des appareils, en particulier dans les segments des smartphones à bas prix. Le facteur clé derrière cela est que les entreprises de smartphones vendent déjà des téléphones économiques en Inde à des marges ultra minces, ce qui ne leur laisse pas beaucoup de place pour absorber davantage de hausses de prix dans la chaîne de fabrication.

Segment budgétaire pour faire face à l’impact

Prachir Singh, analyste de recherche senior chez Counterpoint India, déclare également qu’il y aura une augmentation prévue des prix des smartphones, mais que la hausse pourrait être en grande partie à court terme. «L’impact de cette décision peut être similaire à l’augmentation des taux de TPS, mais cela peut éventuellement être absorbé dans le coût de la nomenclature (BdM) à long terme.»

Navkendar Singh d’IDC note en outre qu’à la suite de cette décision, davantage de marques de smartphones peuvent choisir d’expédier des smartphones sans chargeur groupé, dans le but d’atténuer l’augmentation globale des prix, ou de la maintenir au mieux nominale. «De nombreux chargeurs étaient déjà fabriqués en Inde, mais la décision du gouvernement donne un coup de pouce à ce secteur», ajoute-t-il. Il pense en outre que le secteur budgétaire est celui qui sera le plus touché, et dans le segment de prix supérieur à 15000 Rs sur le marché indien des smartphones, l’impact sur les prix pourrait être mieux absorbé en raison de portefeuilles de smartphones plus chers et d’une prime facturé pour des fonctionnalités telles que la connectivité 5G.

Plus de pression pour la localisation

Prachir Singh de Counterpoint est également d’accord avec l’idée que le gouvernement impose une impulsion plus forte pour la localisation des secteurs. Comme il le dit, «De nombreux fabricants de composants fabriquent déjà leurs produits en Inde. Par exemple, de nombreux fabricants de composants de caméras importent des sous-pièces dans un format semi-renversé (SKD) ou optent pour la méthode complètement renversée (CKD) en s’approvisionnant localement. La décision du gouvernement met essentiellement une pression supplémentaire pour accélérer le processus.

En fin de compte, le marché de l’électronique grand public devrait être touché à court terme, au cours de la période pendant laquelle l’industrie naissante de la fabrication de mobiles, de composants et d’électronique en Inde continue de se développer. Comme le dit Mahesh Jaising, partenaire chez Deloitte India, «Immédiatement, jusqu’à ce qu’il y ait un écosystème de fabrication de ces composants, nous pouvons observer un impact de surcoût sur les fabricants de téléphones mobiles à court terme. La même chose peut avoir un impact sur la tarification (des appareils). »

La décision du gouvernement indien aura donc un impact supplémentaire sur les prix, en particulier dans la catégorie des smartphones à volume élevé et à budget sensible à la valeur. Il est également important de noter que c’est ce secteur qui peut trouver le plus important de garder les chargeurs groupés dans la boîte de vente au détail, car il attire le plus grand nombre de nouveaux acheteurs de smartphones dans le pays.

La demande peut ne pas baisser

Bien qu’il reste à voir si la hausse des droits de douane offre un double coup dur aux fabricants de smartphones à petit budget en Inde, Singh de Counterpoint note qu’il est peu probable qu’elle ait un impact majeur sur la demande des consommateurs pour les smartphones au sens général. «Malgré l’augmentation du gouvernement de 10 pour cent des droits sur les panneaux d’affichage en octobre dernier, le marché a continué à tracer un trimestre record pendant la saison des fêtes. Cette fois aussi, la demande des consommateurs ne diminuera probablement pas, même s’il y a une augmentation nominale du prix des téléphones à la suite de cette décision », a-t-il ajouté.

Les porte-parole des principales marques indiennes de téléphones portables et d’électronique n’ont pas pu être joints au moment de la publication de l’article.