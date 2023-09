Les téléobjectifs de 200 MP seront la nouvelle tendance la plus en vogue, selon Samsung

Samsung souhaite transformer les modules téléobjectifs des smartphones en un « deuxième appareil photo principal ». La société entend par là que les télécapteurs actuels sont plus petits et de résolution inférieure, ils sont également en retard sur des fonctionnalités telles que le HDR et la fréquence d’images vidéo par rapport à l’appareil photo principal du téléphone.

Pour être un véritable deuxième appareil photo principal, le module télé aura besoin d’un capteur suffisamment performant pour l’appareil photo principal – et Samsung pense que ses capteurs 200MP comme les ISOCELL HP2 et HP3 sont les bons outils pour ce travail.

Capteurs ISOCELL HP2 et HP3 par rapport aux capteurs ISOCELL actuellement utilisés dans les téléobjectifs

Des capteurs de 200 MP sont déjà utilisés dans certains téléphones qui ne disposent pas du budget nécessaire pour un téléobjectif séparé. Ces capteurs ont généralement des capacités de zoom 2x et 4x à la même résolution (c’est-à-dire 12,5 MP, ce qui tend également à être la valeur par défaut pour la caméra principale).

Voici un exemple de ce qui peut être réalisé avec une telle caméra :



Les capacités de zoom natives d’un capteur 200MP

Ils disposent de nombreux pixels pour résoudre le problème et pourraient même battre un capteur basse résolution doté d’un objectif long dans les cas où l’utilisateur zoome au-delà de la distance focale de l’objectif. Voici un zoom 4x avec un capteur 200MP et un capteur 11MP qui combine un zoom optique 3x et un zoom numérique 1,3x (pour un total proche de 3,9x) :



Capteur 200MP avec objectif large contre capteur 11MP avec zoom optique et numérique

C’est ce que nous avons aujourd’hui. À l’avenir, les capteurs 200MP de Samsung pourraient se retrouver derrière un téléobjectif 3x – ils offriront alors un zoom 3x, 6x et 12x. Voici une démo de ce qui sera possible :



Image de 12,5 MP capturée par un zoom intégré au capteur de 200 MP et certaines zones agrandies pour afficher les détails

Les ISOCELL HP2 et HP3 sont respectivement des capteurs 1/1,3″ et 1/1,4″, et ils ont beaucoup en commun. Ils utilisent un algorithme de remosaïque d’apprentissage en profondeur 4×4, qui prend la disposition Tetra²Pixel 4×4 des capteurs et la remanie en RVB. Cela se fait sur les DSP et GPU rapides des chipsets de smartphones modernes. Il s’agit de capteurs haut de gamme dotés de capacités de mise au point automatique et HDR avancées, ce qui les rend meilleurs que le capteur typique utilisé dans les téléobjectifs aujourd’hui.



Taille de pixel effective du HP2 à différentes résolutions

Samsung vante également l’importance des téléobjectifs pour la photographie de portrait. Pour commencer, l’appareil photo principal des téléphones actuels est trop large pour un bon portrait, ce qui provoque une distorsion. C’est pourquoi les lentilles plus longues sont préférées.



Distorsion du visage avec un objectif 24 mm par rapport à un objectif 85 mm

Les téléobjectifs créent également naturellement un bokeh pour séparer le sujet de l’arrière-plan. Et même si les bokehs de la photographie informatique d’aujourd’hui sont plutôt bons, ils gâchent encore parfois les choses. Samsung note qu’un capteur plus grand créera une profondeur de champ plus faible qu’un capteur plus petit à la même distance focale, de sorte que ces capteurs HP seront également une aubaine pour les portraits.

Vous pouvez suivre le lien Source pour lire l’article détaillé de Samsung expliquant pourquoi les téléobjectifs 200MP sont l’avenir. Cependant, vous n’y trouverez aucun projet concret pour les commercialiser.

À l’heure actuelle, nous entendons des rumeurs selon lesquelles le Galaxy S24 Ultra aura un appareil photo 50MP 3x (contre 10MP 3x sur le S23 Ultra), qui offrira un zoom natif 3x et 6x, mais c’est encore loin de l’hypothétique appareil photo 200MP 3x présenté ci-dessus. . Nous ne le verrons donc probablement pas l’année prochaine, mais si l’entreprise en parle aujourd’hui, elle a probablement déjà quelque chose en laboratoire.

Il s’agit bien entendu d’une alternative à l’approche de Sony, qui utilise des objectifs à focale variable comme le font les appareils photo traditionnels. Cela n’a été observé que sur les téléphones Xperia pour l’instant, bien que d’autres marques expérimentent également de tels objectifs.

