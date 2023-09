Les Teen Titans partent ! Clip exclusif : Crossover des icônes d’animation WB

Quand Robin dirige les Teen Titans et un groupe de personnages d’animation classiques de Les Looney Tunes à Réseau de dessins animés à plus CC favoris animés lors d’une tournée autour du Studios Warner Bros. parcelle, c’est aussi déséquilibré que vous l’imaginez.

Les Teen Titans partent ! Découvrez le pouvoir du merch dans ce clip exclusif

Les Teen Titans partent ! diffusera un épisode spécial méga cross-over ce samedi, 23 septembre sur Cartoon Network dans le cadre du 100e anniversaire de Warner Bros. Des dessins animés de partout dans le studios 100-l’héritage d’animation de l’année devrait apparaître comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, qui met en vedette Robin et les Teen Titans en tournée WB avec Porky Pig, Superman, Gizmo, Courage, tle Scooby Gang, til les Pierrafeu, et plus.

C’est bon de voir même des coupures profondes comme Jabbermâchoire faire une apparition. Les Teen Titans partent ! est un spectacle fantastiquement méta et autoréférentiel, nous avons donc hâte de voir comment la tournée finit par se dérouler et quels autres personnages peut faire une apparition. Nous aimerions voir Wile E. Coyote, HIM des Powerpuff Girls et le roi des glaces apparaître à coup sûr – et pepeut-être même certains grands méchants en costume qui pensent qu’ils sont capables de diriger les choses sans des créatifs talentueux.

Découvrez-le en regardant Les Teen Titans partent ! 23 septembre sur Cartoon Network.

Ce long métrage, qui comprend des personnages issus de grands projets de studio, a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des écrivains et des acteurs actuellement en grève, les films et la télévision présentés ici n’existeraient pas.

