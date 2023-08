Les Tecno Pova 5 et Pova 5 Pro seront lancés en Inde le 22 août

Tecno vient de terminer son premier événement « World of TECNOlogy », qui s’est déroulé tout le week-end. Lors de cet événement, la société a confirmé que les deux téléphones Pova 5 ainsi que l’ordinateur portable Megabook T1 arriveront bientôt en Inde.

Les Tecno Pova 5 et Pova 5 Pro seront vendus via Amazon India à partir du 22 août (mardi la semaine prochaine). Malheureusement, il n’y a pas encore de prix officiels et Amazon n’a pas encore mis en place de pages de destination pour ces deux-là.









Les Tecno Pova 5 et Pova 5 Pro arrivent en Inde la semaine prochaine

Pour un rappel rapide sur les deux téléphones, ils sont construits autour d’un écran LCD IPS 120 Hz de 6,78 pouces (120 Hz, FHD +) et disposent de caméras principales de 50 MP (mais pas de modules ultra larges). Le Pova 5 est alimenté par un chipset Helio G99, tandis que le Pova 5 Pro passe en 5G avec la puce Dimensity 6080 plus rapide.

Le modèle Pro se distingue par l’interface Arc, trois bandes LED à l’arrière qui peuvent briller d’une couleur différente pour les notifications et même pour les événements en jeu. Le modèle vanille a aussi ses charmes, à savoir la plus grande batterie de 6 000 mAh avec une charge de 45 W (50 % en 21 minutes), tandis que le modèle Pro a une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W (50 % en 15 minutes).









En bref : Tecno Pova 5 • Tecno Pova 5 Pro

Le Pova 5 a été annoncé fin juin avec des plans pour l’expédier en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le Pova 5 Pro est arrivé quelques jours plus tard le 1er août avec les mêmes marchés à l’esprit. Notez que les téléphones Pova 5 vendus en Inde seront également fabriqués en Inde.

Il y a aussi l’ordinateur portable, le Tecno Megabook T1. Celui-ci a été annoncé à l’IFA l’année dernière. Il s’agit d’un ordinateur portable mince de 15,6 pouces mesurant 14,8 mm (0,58 pouce) et pesant 1,48 kg (3,26 livres). Bien que son corps en aluminium soit léger, il abrite toujours une batterie de 70 Wh qui dure plus de 17 heures entre les charges (qui sont effectuées avec un chargeur GaN de 65 W). Le T1 est alimenté par un processeur Intel Core de 11e génération avec 12 Go/16 Go de RAM et un SSD de 512 Go/1 To. L’écran LCD IPS a une couverture 100 % sRGB et une luminosité de 350 nits avec gradation CC.

Au cas où vous l’auriez manqué, consultez notre déballage du Tecno Pova 5 Pro pour un examen plus approfondi du téléphone.