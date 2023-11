Les technologies énergétiques de captage de l’hydrogène et du carbone sont-elles prêtes à être mises à l’échelle ?

(TNS) – L’hydrogène propre et le captage du carbone sont depuis des années la prochaine grande nouveauté, sur le point de révolutionner le secteur de l’énergie et de fournir une bouée de sauvetage aux économies productrices de combustibles fossiles comme le Texas.

Mais six mois après que l’administration Biden a misé sur le développement rapide de ces technologies son projet visant à amener le réseau électrique américain à zéro émission nette d’ici 2035, elle fait face à un chœur de critiques de la part des services publics d’électricité et des opérateurs de réseau, notamment de l’Electric Reliability Council de Texas, Berkshire Hathaway et l’Edison Electric Institute, le plus grand groupe commercial du secteur de l’électricité, ainsi qu’un ancien secrétaire à l’énergie sous l’administration Obama.

Dans un rapport publié cette semaine, l’Energy Future Initiative, l’organisation à but non lucratif de l’ancien secrétaire à l’Energie Ernest Moniz, a écrit que la proposition de l’Environmental Protection Agency “est confrontée à des défis de mise en œuvre majeurs”, compte tenu des dizaines de milliers de kilomètres de pipelines d’hydrogène et de dioxyde de carbone qui devraient être construits. être construit et les coûts élevés de la technologie, qui, selon eux, s’avéreraient probablement beaucoup plus coûteux que ce que l’EPA avait estimé.



ERCOT, dans son commentaire à l’EPA, a déclaré que les technologies n’avaient pas « démontré leur viabilité physique ou commerciale » et qu’il n’était pas clair si les usines à gaz pourraient mélanger de l’hydrogène comme le propose l’administration.

“Si ces technologies ne se développent pas dans les délais prévus par l’EPA, les générateurs existants qui assurent des fonctions critiques telles que la répartition et l’inertie du réseau seront contraints de se retirer, et les clients pourraient être confrontés à de graves pénuries d’électricité dans les années à venir”, a déclaré Woody Rickerson, vice-président de planification du système et météorisation à ERCOT, a écrit.

Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, qui possède des actifs énergétiques à travers les États-Unis, a écrit que le calendrier de l’EPA était “le meilleur des cas, un scénario irréaliste et très improbable”.

En vertu des réglementations proposées publiées par l’Environmental Protection Agency en mai, les parcs éoliens et solaires devraient augmenter plusieurs fois leur capacité actuelle et les centrales électriques alimentées au charbon et au gaz naturel fermeraient leurs portes ou installeraient des équipements de captage du carbone sur leurs cheminées ou utiliseraient des installations propres. carburant hydrogène, avec des délais de mise en conformité commençant dans sept ans seulement.

La réglementation repose sur des dizaines de milliards de dollars de crédits d’impôt pour l’hydrogène et le captage du carbone créés dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation de l’année dernière.

Un porte-parole de l’EPA a défendu les réglementations proposées comme s’appuyant sur « des décennies de progrès technologiques » et « les plus grands investissements climatiques de l’histoire » sous l’administration Biden.

“Les propositions donneraient aux entreprises suffisamment de temps pour planifier et donneraient la flexibilité aux entreprises et aux opérateurs de réseau de prendre des décisions judicieuses en matière de planification et d’investissement à long terme”, a déclaré le porte-parole dans un courrier électronique.

Bien que de modestes quantités d’hydrogène propre soient produites et que certains systèmes de captage du carbone soient opérationnels, il n’existe aux États-Unis qu’une seule centrale électrique en activité avec captage du carbone : le projet Petra Nova de NRG à la centrale au charbon WA Parish, à l’extérieur de Houston, et aucune centrale aux États-Unis. Les États-Unis mélangent de l’hydrogène pour faire fonctionner leurs turbines.

Et il est de plus en plus difficile de savoir si les crédits d’impôt seront suffisants pour faire progresser les technologies à l’échelle commerciale. Une analyse du groupe de Moniz montre que les coûts de captage du carbone dépassent la valeur du crédit d’impôt de 18 à 42 %, ce qui signifie que les entreprises devraient payer pour stocker le dioxyde de carbone sans qu’aucune loi ne les oblige à le faire. L’Energy Future Initiative estime le coût de la production d’hydrogène propre à 2,70 dollars par kilogramme, soit plus de cinq fois ce que l’EPA estime.

“Ils ne sont même pas dans la bonne fourchette”, a déclaré Sam Thernstrom, ancien membre du Conseil pour la qualité de l’environnement de l’administration de George W. Bush, qui dirige désormais l’Energy Information Reform Project, un groupe conservateur qui prône l’énergie propre. “Je suis en faveur de la décarbonisation, mais les hypothèses de l’EPA concernant la technologie et le rythme auquel les choses peuvent évoluer sont franchement héroïques.”

Pourtant, l’hydrogène propre et le captage du carbone sont de nouvelles technologies, et avec des sociétés massives telles qu’Exxon Mobil, Occidental Petroleum et Air Liquide investissant des milliards de dollars pour les commercialiser, on ignore beaucoup de choses sur la manière dont cette technologie se développera au cours de la prochaine décennie.

De nombreux projets de stockage de carbone et d’hydrogène propre sont en cours le long de la côte du Golfe. Exxon, par exemple, a déjà signé des accords pour stocker le dioxyde de carbone des entreprises chimiques en Louisiane et envisage de construire ce qui, selon elle, sera la plus grande usine d’hydrogène propre au monde utilisant du gaz naturel.

Et la construction de nombreux autres projets d’hydrogène propre devrait bientôt commencer, une fois que le département du Trésor aura publié des directives expliquant comment les crédits d’impôt de la loi sur la réduction de l’inflation seront accordés, a déclaré Frank Wolak, président de la Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.

“La quantité d’hydrogène qui pourrait être mise à disposition et le développement des infrastructures dépendent de la flexibilité des orientations”, a-t-il déclaré. “À l’heure actuelle, je vois qu’il est difficile de réorienter l’ensemble de votre plan de jeu vers un approvisionnement en énergie qui n’a pas encore été développé. Mais en fin de compte, lorsqu’il y aura de l’hydrogène disponible, les exploitants de centrales électriques seront en mesure de le faire. une meilleure position pour moderniser leurs turbines afin de les rendre prêtes à l’hydrogène.

Un porte-parole de la Carbon Capture Coalition, une coalition qui représente des groupes environnementaux et des entreprises dont Air Liquide et Occidental, a décliné une demande d’interview mais a fait référence aux commentaires sur la proposition de l’EPA d’août, qui affirmaient qu’il y avait actuellement 35 projets de captage du carbone en cours de développement dans l’énergie américaine. plantes.

“La gestion du carbone n’est pas de la science-fiction. Les technologies de captage, de transport et de stockage du carbone ont fait leurs preuves à l’échelle commerciale aux États-Unis depuis des décennies”, indique le communiqué.

Mais même parmi les entreprises qui développent cette technologie, il est reconnu que la mise au point de technologies d’hydrogène propre et de captage du carbone au point de pouvoir réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre prendra probablement des décennies.

Dans son commentaire à l’EPA, Exxon a exprimé sa confiance dans le fait que la technologie finirait par faire ses preuves, mais a également exprimé ses inquiétudes quant aux projets de l’administration de tout rendre opérationnel d’ici une décennie, compte tenu de l’ampleur des infrastructures qui devraient être construites et des examens autorisés par le gouvernement. peut s’étendre sur des années aux États-Unis.

“Nous craignons que la capacité des entités réglementées à respecter les délais de conformité proposés puisse être difficile”, a écrit Matthew Crocker, vice-président senior d’Exxon Low Carbon Solutions. “Les délais de conformité de l’EPA devraient être basés sur des hypothèses réalistes et, à la lumière de cette incertitude, l’EPA devrait fournir des voies de sortie pour les délais de conformité proposés.”

© 2023 le Chronique de Houston. Distribué par Agence de contenu Tribune, LLC.