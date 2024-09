Les technologies d’assistance peuvent-elles aider à améliorer les articulations raides causées par le raccourcissement des muscles et des tendons chez les adultes après un accident vasculaire cérébral ?

Messages clés

• Comme nous n’avons trouvé que sept études de mauvaise qualité, nous ne pouvons pas conclure avec certitude si le traitement avec une technologie d’assistance est meilleur que le traitement conventionnel.

• Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mesurer les avantages et les inconvénients des technologies d’assistance pour la gestion des contractures chez les adultes ayant subi un accident vasculaire cérébral.

Que sont les contractures ?

Après un AVC, de nombreuses personnes développent des déformations des membres causées par le raccourcissement et le raidissement des muscles et des tendons. La principale cause des contractures est le blocage du membre dans une position raccourcie.

Que sont les technologies d’assistance ?

Les technologies d’assistance sont des dispositifs qui utilisent des courants électriques ou des moyens mécaniques (par exemple des attelles) pour étirer les muscles et les tissus mous.

Que voulions-nous découvrir ?

Nous voulions savoir si une technologie d’assistance était plus efficace qu’une thérapie de routine, qu’aucune thérapie ou qu’une autre technologie d’assistance pour améliorer l’amplitude passive des mouvements (la capacité d’une personne à bouger une articulation avec une aide extérieure) et l’hygiène chez les adultes après un AVC. Nous voulions également savoir si la technologie d’assistance avait des effets indésirables.

Qu’avons-nous fait ?

Nous avons recherché des études évaluant les effets des technologies d’assistance par rapport à l’absence de traitement, à une thérapie de routine ou à une autre technologie d’assistance. Nous avons comparé et résumé les résultats des études et évalué notre confiance dans les preuves, en fonction de facteurs tels que les méthodes et la taille des études.

Qu’avons-nous trouvé ?

Nous avons trouvé sept petites études comparant les technologies d’assistance à la thérapie de routine. Les types de technologies d’assistance utilisés étaient la stimulation électrique, la pose d’attelles, le positionnement des poignets à l’aide d’une planche articulée et un dispositif non robotique avec stimulation électrique. Les traitements ont duré entre quatre et douze semaines. Certaines études ont porté sur des personnes atteintes d’autres pathologies que l’AVC ainsi que sur des personnes ayant subi un AVC. Dans la mesure du possible, nous avons uniquement analysé les résultats des personnes ayant subi un AVC.

Principaux résultats

Nous n’avons pu analyser les données que de cinq études portant sur 252 personnes. Les effets immédiats du traitement ont été mesurés après la dernière intervention d’étirement au cours de la période d’étude.

Nous ne savons pas vraiment si les technologies d’assistance sont plus efficaces que les thérapies de routine pour améliorer l’amplitude passive des mouvements du poignet, de l’épaule ou du coude. Aucune étude n’a fait état de mesures d’hygiène. Les effets indésirables étaient des douleurs lors de l’application d’étirements aux muscles et des lésions cutanées lors de l’utilisation d’une attelle pour le pouce.

Quelles sont les limites des preuves ?

Nous ne sommes pas sûrs des résultats, car ils proviennent de sept petites études seulement, et les personnes qui ont administré et reçu le traitement savaient à quel groupe de traitement elles appartenaient (technologie d’assistance ou thérapie de routine). De plus, différentes études ont utilisé différentes méthodes d’application des étirements et différentes échelles pour mesurer les résultats.

Dans quelle mesure les preuves sont-elles à jour ?

Les preuves sont à jour jusqu’en mai 2022.

