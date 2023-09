Les technologies d’aide à la conduite pourraient en fait être un bon investissement. Voici pourquoi

ORLANDO, Floride. – Surnommés les yeux et les oreilles de votre voiture, les systèmes avancés d’aide à la conduite apparaissent de plus en plus dans les véhicules plus récents, mais vous ne les avez peut-être pas ou ne savez pas comment les utiliser.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite, également connus sous le nom d’ADAS, comprennent l’avertissement de collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique, l’avertissement de sortie de voie et la surveillance des angles morts. Une nouvelle étude de la Fondation AAA pour la sécurité routière estime que ces systèmes pourraient éviter plus de 30 millions d’accidents et près de 250 000 décès au cours des 30 prochaines années.

Jennifer Wheeler, professionnelle des ventes chez Napleton Clermont Chrysler Jeep Dodge Ram, a déclaré que les familles recherchent ces caractéristiques.

« Certains d’entre eux sont d’un niveau de finition supérieur, d’autres sont sélectifs, mais beaucoup d’entre eux sont de série », a déclaré Wheeler.

Wheeler a déclaré à News 6 que le coût des dispositifs de sécurité peut être inclus dans le prix du véhicule chez certains concessionnaires, tandis que d’autres permettent aux conducteurs d’acheter la technologie individuellement.

« Ils vont certainement vous faire économiser sur votre assurance, car chaque dispositif de sécurité dont vous disposez représentera une réduction supplémentaire, mais parfois cela peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars, selon le forfait », a déclaré Wheeler.

[EXCLUSIVE: Become a News 6 Insider (it’s FREE) | PINIT! Share your photos]

Alors, comment savoir quelle fonctionnalité vous convient le mieux ?

« Chaque lieu et chaque défi nécessitent une technologie différente. » a déclaré Mohamed Abdel-Aty, professeur d’ingénierie des transports à l’UCF. Selon Abdel-Aty, le freinage d’urgence automatique est important sur une autoroute ou à une intersection, tandis que l’avertissement de sortie de voie pourrait être bénéfique pour les personnes qui conduisent la nuit.

Abdel-Aty et son équipe de chercheurs de l’UCF recherchent des moyens de rendre la conduite automobile plus sûre. Ils font voler des drones au-dessus des routes pour capturer les habitudes de conduite réelles. L’un de ces endroits se trouve sur University Boulevard et Alafaya Trail dans le comté d’Orange.

« C’est l’intersection la plus dangereuse pour les piétons du centre de la Floride, c’est pourquoi nous avons sélectionné certains endroits parce qu’ils sont difficiles, ils ont beaucoup de ce que nous appelons des conflits, qui sont de gros véhicules, des quasi-accidents. Les quasi-accidents (sont) une indication d’un problème de sécurité », a-t-il déclaré.

La vidéo du drone est ensuite convertie en simulation pour tester les fonctionnalités de sécurité du véhicule. Le simulateur a montré ce que voit le capteur et comment il détecte les voitures et les objets à proximité.

Les travaux sur la technologie sont toujours en évolution.

« Les performances et la gravité des blessures des véhicules équipés d’automatisation dépendront de facteurs environnementaux, tels que la pluie, les surfaces mouillées et également du fait que l’accident se produise dans un environnement urbain ou sur l’autoroute », a déclaré le Dr Natalia Barbour, professeure adjointe. des transports et des villes intelligentes à l’UCF.

Les chercheurs ont souligné que pour que ces dispositifs de sécurité obtiennent des résultats à plus grande échelle, davantage de conducteurs doivent les activer. Certains hésitent cependant. Selon le Dr Barbour, ses recherches ont révélé que de nombreuses personnes s’inquiètent de leur vie privée et de la fiabilité de la technologie.

Bien que ces systèmes se soient révélés utiles, les experts ont déclaré qu’ils ne sont pas parfaits et qu’il est donc important que les conducteurs y prêtent attention.

Vous pouvez écouter chaque épisode de Le quatrième domaine de Floride dans le lecteur multimédia ci-dessous :