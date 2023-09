Les techniques parentales non conventionnelles d’Arnold Schwarzenegger : chaussures brûlantes et douches programmées

Arnold Schwarzenegger partage les manières non conventionnelles qu’il a choisi d’élever ses enfants, admettant que même s’il était parent comme un « instructeur de forage », il pense que ses enfants ont bénéficié de ses règles strictes.

L’acteur a expliqué que ses enfants avaient des « histoires très humoristiques » de leur jeunesse.

Il partage quatre enfants avec son ex-femme Maria Shriver et un fils avec Mildred Baena, l’ancienne femme de ménage de la famille.

Schwarzenegger sait que son rôle parental a eu un impact sur la relation de sa fille aînée Katherine avec sa propre fille de 3 ans, grâce à un incident survenu entre elles chez lui.

Arnold Schwarzenegger fait l’éloge du rôle parental de sa fille Katherine et révèle pourquoi les petits-enfants aiment venir chez lui

» Katherine vient avec Lyla et elle dit : ‘Lyla, je t’ai déjà dit de ne pas mettre les chaussures là. Garde tes chaussures, ou tu les ranges, mais tu ne les laisse pas là près du stand devant. La cheminée parce que tu sais ce que papa a fait ? Quand j’ai laissé mes chaussures là deux fois ? La troisième fois, il les a brûlées devant moi et j’ai pleuré' », a-t-il déclaré au magazine People lors de la promotion de son prochain livre.

Schwarzenegger dit qu’il a « absolument » brûlé les chaussures de sa fille et est fier qu’elle « utilise désormais les mêmes méthodes pour lesquelles elle a pleuré et dont elle s’est plainte », avec Lyla, sa fille avec son mari Chris Pratt. Ils ont également une fille Éloïse.

Parlant de sa propre enfance, l’ancien gouverneur de Californie a expliqué : « Chaque paire de chaussures que j’avais, il n’y en avait qu’une seule paire, je la lavais et la nettoyais tous les jours, et je les rangeais. Alors j’ai dit : « Je Je veux que vous fassiez la même chose, même si vous avez beaucoup de chaussures. Rangez-les simplement dans le vestiaire. Nous avons un vestiaire. Mettez-les dans le vestiaire parce que je ne veux pas aller nettoyer vos chaussures.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star de « The Terminator » a également révélé quelques problèmes qu’il a rencontrés alors qu’il était parent de son fils aîné, Patrick.

Lorsque son fils avait 9 ans, Schwarzenegger se souvient avoir jeté le matelas de Patrick dehors après que Patrick n’ait pas fait le lit.

« J’ai ouvert la porte du balcon, j’ai ramassé le matelas et je l’ai jeté avec les draps, les oreillers, tout. J’ai dit : « Ne faites jamais entrer quelqu’un pour nettoyer votre chambre, nettoyer votre douche ou faire votre lit », se souvient-il. « J’ai dit : ‘Parce que je t’ai appris à faire le lit.' »

Lui et Patrick se sont également disputés au sujet des douches, en particulier du temps qu’il fallait pour les prendre.

« C’est fini, plus de douches. Cinq minutes, une douche, et puis c’est tout, et on l’éteint », se souvient Schwarzenegger en disant à son fils, qui a profité d’une longue douche chaude.

« À Munich, il y a des douches équipées de minuteries dans lesquelles les gens investissent de l’argent. Et puis, une fois l’argent épuisé, l’eau froide est sortie. J’ai dit : « Je vais m’en procurer une comme ça », et c’est tout. exactement ce que j’ai eu », a-t-il déclaré, partageant que Patrick avait essayé de revenir à ses vieilles habitudes.

« Et alors, quand il a ouvert la douche et qu’il sifflait et chantait là-dedans en pensant que papa n’était pas là, tout d’un coup, la douche glacée est arrivée. Et tout d’un coup, nous avons entendu en bas le cri. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Autrichien-Américain a parlé de ses humbles débuts, admettant qu’il n’avait aucun bien, qu’il vivait dans une petite maison et que sa mère mendiait de la nourriture. Il a déclaré qu’il « avait grandi sans eau courante ».