Les techniciens ont juré de quitter la région de la baie. Maintenant, ils reviennent.

SAN FRANCISCO – L’année dernière, Greg Osuri a décidé qu’il en avait assez de la Bay Area. Entre l’air étouffé par la fumée des incendies de forêt à proximité et le verrouillage du coronavirus, il avait l’impression que les murs de son appartement dans le quartier de Twin Peaks à San Francisco se refermaient sur lui. « C’était juste un enfer de vivre ici », a déclaré M. Osuri, 38 ans, fondateur et directeur général d’une société de cloud computing appelée Akash Network. Il a décampé pour la maison de ville spacieuse de sa sœur dans la banlieue de Columbus, Ohio, rejoignant un exode de travailleurs de la technologie de la région surpeuplée de la baie. Mais en mars, M. Osuri avait hâte de revenir. L’heureux hasard de la vie en ville lui manquait : rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des connaissances dans la rue et prendre un verre avec des collègues. « La ville en regorge – des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas », a déclaré M. Osuri. Il est retourné à San Francisco en avril. La pandémie était censée conduire à une grande diaspora technologique. Libérés de leurs bureaux et de leurs congés après le travail, les techniciens de la Bay Area parcourraient l’Amérique à la recherche d’une vie meilleure dans des villes comme Miami et Austin, au Texas, où le temps est plus chaud, les maisons moins chères et les impôts sur le revenu n’existe pas.

Mais les terribles avertissements de l’année dernière selon lesquels la technologie a été réalisée avec la Bay Area en raison du coût de la vie élevé, de l’itinérance, de la surpopulation et de la criminalité semblent surchauffés. M. Osuri fait partie d’un nombre croissant de travailleurs de l’industrie qui reviennent déjà, car un taux local sain de vaccination contre les coronavirus rend probables les dates de retour au bureau à l’automne pour de nombreuses entreprises. « Je pense que les gens étaient assez bruyants à l’idée de quitter la région de la baie », a déclaré Eric Bahn, co-fondateur d’une société d’investissement à Palo Alto, Hustle Fund. « Mais ils ont été très silencieux en admettant qu’ils voulaient revenir en arrière. » Le trafic de pare-chocs à pare-chocs est revenu sur les ponts et les autoroutes de la région. Les bus de banlieue Tech réapparaissent sur les routes. Les loyers grimpent en flèche, en particulier dans les quartiers de San Francisco où vivent souvent les employés de la technologie.

Et lundi, Twitter a rouvert ses bureaux, devenant l’une des premières grandes entreprises technologiques à accueillir plus que des équipes réduites d’employés sur le lieu de travail. Les employés de Twitter portant des sacs à dos et des vestes bouffantes par une froide matinée d’été à San Francisco ont accueilli de vieux amis et ont exploré un espace repensé pour tenir compte des mesures de distanciation sociale.

Personne n’est tout à fait prêt à déclarer que les choses sont revenues à la normale. L’achalandage sur le Bay Area Rapid Transit reste faible et près de la moitié des petites entreprises de San Francisco sont toujours fermées. Les taux de vacance des bureaux sont élevés. Le centre-ville de la ville est encore largement vide en semaine. Mais des données récentes soutiennent l’idée que les travailleurs de la technologie reviennent. Dans une zone proche du quartier financier de San Francisco, où les travailleurs de la technologie ont tendance à se regrouper, les prix moyens de location d’appartements ont chuté de plus de 20 % en 2020, selon le recensement et les données de Zillow compilées par la ville. Cette région a connu les plus fortes hausses de prix de la ville au cours des cinq premiers mois de 2021. Dans le code postal de la baie entourant le parc Oracle des Giants de San Francisco, où près de 15% des résidents travaillaient dans la technologie, les prix de location mensuels moyens sont passés de 3 956 $ en février 2020 à environ 3 000 $ un an plus tard. Ils ont atteint 3 312 $ en mai, selon les données de Zillow. « Cela pourrait signifier que les travailleurs de la technologie reviennent, même si cela pourrait également signifier que d’autres personnes, qui apprécient également ces domaines, profitent de la baisse des loyers pour emménager », a déclaré Ted Egan, économiste en chef de San Francisco. Les prix médians des maisons à San Francisco, qui ont atteint un plancher de 1,58 million de dollars pour une maison unifamiliale en décembre, ont récemment atteint 1,9 million de dollars, selon la California Association of Realtors. C’est plus élevé qu’avant la pandémie.