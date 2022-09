Les techniciens des meilleures entreprises paient une somme importante pour augmenter leur taille ; Voici comment

Nous vivons dans un monde où, jour après jour, nous avons commencé à accorder plus d’importance à notre apparence extérieure. Du botox à la rhinoplastie en passant par le lifting du visage et les implants, la pression pour avoir une certaine apparence augmente rapidement. Maintenant, des techniciens apparemment conscients d’eux-mêmes prennent des mesures douloureuses pour ajouter quelques centimètres à leur taille en déboursant une somme d’argent exorbitante.

Un chirurgien esthétique de Las Vegas, Kevin Debiparshad, qui est à la tête de l’Institut LimbplastX basé au Nevada, a récemment révélé dans une interview qu’une grande partie de sa clientèle comprend des techniciens des meilleures entreprises du monde qui sont prêts à augmenter leur taille.

Kevin a une spécialisation en allongement des jambes qui est une procédure douloureuse. Cela ajoute quelques pouces de 3 à 6 pouces à la taille de son patient, mais cela prend un mois.

Les PDG, les acteurs et les entrepreneurs qui sont constamment sous les yeux du public ressentent le besoin de regarder d’une certaine manière et c’est peut-être la raison pour laquelle ils prennent des mesures aussi drastiques pour s’élever «haut» sur l’échelle du succès.

Dans une interview avec GQ, Kevin a plaisanté en disant qu’il pourrait ouvrir une entreprise de technologie en raison du nombre élevé de travailleurs de la technologie dans sa clientèle. Il a dit: “J’ai, genre, 20 ingénieurs en logiciel qui font cette procédure en ce moment qui sont ici à Vegas.” Il a ajouté qu’il avait des patients de grandes entreprises technologiques comme Google, Facebook, Amazon et plusieurs patients de Microsoft.

Le processus de l’opération implique que le médecin casse l’os de la cuisse du patient et se fasse implanter des clous chirurgicaux qui peuvent être ajustés. Après l’opération, ces ongles sont progressivement allongés avec une télécommande magnétique pendant trois mois. Il faut au moins trois mois pour que les os deviennent solides. Selon les rapports, la procédure coûte entre 70 000 $ et 150 000 $.

Les risques liés à la chirurgie ressemblent beaucoup à des proportions corporelles étranges, car la hauteur est augmentée par rapport aux jambes de la personne, un temps de récupération long et extrêmement douloureux et une extrême prudence pendant la récupération, car l’os est encore mou et peut se casser.

Le chirurgien ne recommande pas la procédure pour les athlètes car cela peut diminuer leur stabilité et affaiblir leurs os.

