Les teasers Samsung Galaxy Watch4 et Watch4 Classic montrent Google Maps, Play Store

Samsung est prêt à faire un changement majeur dans le logiciel porté au poignet qu’il utilise – Tizen cédera la place à Google Wear OS pour les prochains Galaxy Watch4 et Watch4 Classic, bien que (comme Samsung l’a confirmé) le logiciel Google sera skinné avec One UI de Samsung .

Même ainsi, il sera assez différent de l’interface que nous avons vue sur la Galaxy Watch3, par exemple. Découvrez ces vidéos promotionnelles divulguées ci-dessous.

Vers la fin des deux clips, vous voyez Google Maps, quelque chose qui n’est pas disponible sur Tizen. Et il y a aussi le Play Store. Mais remarquez également comment les applications sont disposées dans le lanceur – elles sont dans une grille hexagonale, au lieu d’être disposées en cercle comme c’est le cas avec Tizen OS. One UI Watch sur Wear OS fonctionnera différemment de l’interface utilisateur et du système d’exploitation Tizen.

Les autres éléments à noter dans les clips sont le suivi de position basé sur GPS, la fonction de composition corporelle ainsi que les caractéristiques typiques telles qu’un compteur de pas et un suivi du sommeil. Ce n’est pas que les applications Google ont remplacé leurs homologues Samsung, cependant, vous voyez toujours les icônes Samsung Health et Bixby.

Et la Galaxy Watch 4 Classic… pic.twitter.com/Hc4bC2Lhrj – SamMobile (@SamMobiles) 27 juillet 2021

Le Galaxy Watch4 Classic a une interface utilisateur très similaire, bien que sa sélection de cadrans de montre semble plus sérieuse, imitant les montres mécaniques. Les cadrans de la montre vanille Watch4 se penchent davantage sur le territoire du plaisir.

Les deux modèles Watch4, ainsi que les nouveaux téléphones Galaxy pliables de Samsung, seront dévoilés le 11 août. Les montres seront alimentées par le nouveau chipset Exynos W920 amélioré et vous pouvez avoir un pic aux prix canadiens qui ont été divulgués par Amazon.

La source